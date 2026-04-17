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Índice Geral de Preços-Mercado FGV: IGP-M sobe 2,64% na 2ª prévia de abril, após alta de 0,15% na mesma leitura de março Na primeira prévia de abril, o indicador havia registrado alta de 0,95%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 2,64% na segunda prévia de abril, acelerando em relação à elevação de 0,15% da mesma leitura de março, divulgou nesta sexta, 17 a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira prévia de abril, o indicador havia registrado alta de 0,95%.

O resultado desta leitura foi puxado pelo avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de alta de 0,13% em março para 3,41% em abril. Também houve aceleração do Índice Nacional de Custo da Construção (0,30% para 1,01%) e do Índice de Preços ao Consumidor (0,16% para 0,82%).



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