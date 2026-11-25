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Mercado Financeiro FGV: INCC-M desacelera a 0,30% em novembro, após alta de 0,35% em outubro Preços de Materiais e Equipamentos avançaram 0,39% em novembro, ante alta de 0,41% em outubro

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,30% em novembro, após avanço de 0,35% em outubro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 25, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,77% nos últimos 12 meses e de 6,54% no ano.

Os preços de Materiais e Equipamentos avançaram 0,39% em novembro, ante alta de 0,41% em outubro. Já os preços dos Serviços passaram de uma alta de 0,31% para queda de 0,03% no período.

A Mão de Obra também perdeu força, passando de 0,27% em outubro para 0,22% em novembro, de acordo com a FGV.

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