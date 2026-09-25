A- A+

Fundação Getúlio Vargas FGV: índice de confiança da construção recua 1,4 ponto em setembro, a 90,5 pontos Resultado do mês reforça a trajetória de queda na confiança setorial observada nos últimos meses, segundo a Coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, Ana Maria Castelo

O Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 1,4 ponto em setembro, atingindo 90,5 pontos, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 25. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 0,4 ponto, para 91,6 pontos.

O resultado de setembro reforça a trajetória de queda na confiança setorial observada nos últimos meses, segundo a Coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, Ana Maria Castelo.

"Vale destacar que o indicador de expectativas recuou em todos os segmentos, sinalizando que as empresas da construção estão mais cautelosas em relação à demanda futura, o que se refletiu também em projeções menos otimistas para a expansão do emprego. O cenário captado na pesquisa de setembro é de cautela e pessimismo moderado", observou.

O recuo do índice em setembro refletiu principalmente a piora das expectativas para os próximos meses, com destaque para a maior retração mensal em Obras de Infraestrutura, influenciada pela queda mais intensa das expectativas.

Nesta leitura, o Índice de Situação Atual (ISA-CST) caiu 1,0 ponto, alcançando 90,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-CST) teve queda de 1,6 ponto, atingindo 90,5 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da construção, por sua vez, recuou 0,7 ponto porcentual em setembro, para 78,1%. Os NUCIs de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos também diminuíram 0,5 e 0,1 ponto porcentual, para 79,8% e 72,8%, respectivamente.

Veja também