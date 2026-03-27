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Fundação Getúlio Vargas FGV: Índice de Confiança da Indústria sobe 0,1 ponto em março, a 96,8 pontos Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) aumentou 0,8 ponto porcentual em março, para 82,4%

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 0,1 ponto em março em comparação a fevereiro, para 96,8 pontos. Ao ficar praticamente estável no mês, o índice interrompeu a recuperação observada nos últimos meses. Em médias móveis trimestrais, o ICI avançou 1,4 ponto, para 96,5 pontos.

"A estabilidade da confiança acende um alerta para os próximos meses diante de um cenário macroeconômico internacional de alta no preço do petróleo e um possível desarranjo na cadeia produtiva", alerta o economista do FGV/Ibre Stéfano Pacini.

Adicionalmente, segundo ele, o aumento da incerteza e a política monetária restritiva corroboram o sentimento de cautela dos empresários nos próximos meses.

No detalhamento dos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 0,2 ponto, para 97,2 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) avançou 0,4 ponto, para 96,4 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) aumentou 0,8 ponto porcentual em março, para 82,4%.

A coleta de dados para a edição de março de 2026 foi realizada entre os dias 1º e 24 do mês. A divulgação do próximo levantamento da Sondagem da Indústria ocorrerá em 28 de abril de 2026.



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