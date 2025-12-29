A- A+

indústria FGV: Índice de Confiança da Indústria sobe 3,8 pontos em dezembro, a 92,9 pontos Com o resultado, o índice acumulou alta de 0,8 ponto na média móvel trimestral

Após dois meses consecutivos de queda, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 3,8 pontos em dezembro e encerrou o ano de 2025 em 92,9 pontos, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou alta de 0,8 ponto na média móvel trimestral, alcançando 90,6 pontos por essa métrica.

Nas aberturas, o Índice de Situação Atual (ISA) do setor subiu 2,8 pontos no mês, encerrando o ano em 92,4 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) avançou 4,6 pontos, a 93,4 pontos.

"Ainda é cedo para ver uma mudança no sentimento de pessimismo dos empresários do setor, uma vez que o resultado tem característica de compensação após uma sequência de meses negativos", destacou, em nota, o economista do FGV-Ibre, Stéfano Pacini.

Ele observa que as empresas buscaram ajustar o nível de estoque neste mês, em meio à melhora pontual da demanda. Pacini sublinha ainda que, no ambiente macroeconômico, o cenário segue "desafiador", com política monetária contracionista e sinalização de desaceleração da atividade.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da Indústria recuou 0,1 ponto porcentual em dezembro, encerrando o ano em 79,6%. É o nível mais baixo desde abril de 2021, quando o Nuci marcou 79,2%.

