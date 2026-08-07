A- A+

Mercado Financeiro FGV informa que IGP-DI está atrasado por instabilidade no sistema Instituição acionou a equipe técnica para resolver o problema, mas ainda não há previsão de publicação do indicador

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou na manhã desta sexta-feira (7) que a divulgação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, prevista para 8h, está atrasada devido a uma instabilidade no sistema. A instituição acionou a equipe técnica para resolver o problema, mas ainda não há previsão de publicação do indicador.

Veja também