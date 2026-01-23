FGV: IPC-S acelera 0,49% na 3ª quadrissemana de janeiro, após 0,43% na 2ª quadrissemana
Índice acumula agora alta de 4,49% nos últimos 12 meses
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou para 0,49% na terceira quadrissemana de janeiro, após encerrar em 0,43% a quadrissemana anterior, informou nesta sexta-feira, 23, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice acumula agora alta de 4,49% nos últimos 12 meses.
Nesta leitura, cinco das oito classes de despesa registraram avanço nas taxas de variação: Transportes (0,58%,para 0,86%); Saúde e Cuidados Pessoais (0,34% para 0,44%), Alimentação (0,63% para 0,70%), Habitação (0,01% para 0,06%) e Despesas Diversas (0,15% para 0,19%).
Em contrapartida, os grupos Vestuário (0,46% para -0,39%) e Educação, Leitura e Recreação (1,17% para 1,14%) desaceleraram na margem. Comunicação manteve-se com variação zero nos preços.