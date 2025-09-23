FGV: IPC-S acelera a 0,33% na 3ª quadrissemana de setembro, após alta de 0,06% na 2ª prévia
A maior contribuição para o resultado do índice partiu do grupo Habitação, que saiu de 0,54% para 1,34%
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,33% na terceira quadrissemana de setembro de 2025, após alta de 0,06% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,44% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV)
Neste levantamento, três classes de despesa componentes do índice registraram acréscimos em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Habitação (0,54% para 1,34%). Houve aceleração também em Educação, Leitura e Recreação (-0,12% para 0,61%) e Transportes (-0,03% para 0,14%).
Já o grupo de Alimentação (-0,26% para -0,18%) registrou deflação menos intensa.
Em contrapartida, desaceleraram os grupos de Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,03%) e Comunicação (0,05% para 0,04%).
Houve queda mais intensa em Despesas Diversas (-0,14% para -0,16%), enquanto Vestuário (0,15% para -0,25%) passou para o terreno negativo.