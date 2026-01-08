A- A+

MERCADO FGV: IPC-S acelera a 0,40% na 1ª quadrissemana de janeiro, após 0,28% no fim de dezembro Com o resultado de hoje, o índice acumula alta de 4,39% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,40% na primeira quadrissemana de janeiro, após encerrar dezembro com alta de 0,28%, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira, 8, pelo Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de hoje, o IPC-S acumula alta de 4,39% em 12 meses.

Houve acréscimo em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem do fim de dezembro para a primeira quadrissemana de janeiro: Alimentação (0,13% para 0,40%), Vestuário (0,27% para 1,20%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,19%), Despesas Diversas (0,08% para 0,10%) e Educação, Leitura e Recreação (1,17% para 1,22%).

Em contrapartida, os grupos Habitação (0,20% para 0,14%), Transportes (0,38% para 0,36%) e Comunicação (0,02% para 0,00%) apresentaram perda de força no ritmo de alta.

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para cima na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de novembro partiram de passagem aérea (8,18% para 6,41%), tarifa de ônibus urbano (1,28% para 1,86%), taxa de água e esgoto residencial (0,80% para 1,08%), plano e seguro de saúde (0,44% para 0,43%) e batata-inglesa (5,50% para 11,51%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo tarifa de eletricidade residencial (-0,40% para -1,16%) leite tipo longa vida (-4,80% para -3,27%), seguro facultativo para veículo (-1,82% para -1,81%), perfume (-3,82% para -1,57%) e manga (-8,28% para -7,05%).



