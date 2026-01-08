Qui, 08 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MERCADO

FGV: IPC-S acelera a 0,40% na 1ª quadrissemana de janeiro, após 0,28% no fim de dezembro

Com o resultado de hoje, o índice acumula alta de 4,39% em 12 meses

Reportar Erro
Os preços dos alimentos recuaram em setembro pelo quarto mês consecutivo, após uma sequência de nove meses de aumentos. Os preços dos alimentos recuaram em setembro pelo quarto mês consecutivo, após uma sequência de nove meses de aumentos.  - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,40% na primeira quadrissemana de janeiro, após encerrar dezembro com alta de 0,28%, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira, 8, pelo Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de hoje, o IPC-S acumula alta de 4,39% em 12 meses.

Houve acréscimo em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem do fim de dezembro para a primeira quadrissemana de janeiro: Alimentação (0,13% para 0,40%), Vestuário (0,27% para 1,20%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,19%), Despesas Diversas (0,08% para 0,10%) e Educação, Leitura e Recreação (1,17% para 1,22%).

Leia também

• Aluguel residencial sobe 0,51% em dezembro, após alta de 0,37% em novembro, revela FGV

• Focus: mediana de IPCA 2025 passa de 4,32% para 4,31%, abaixo do teto da meta

• IPC-S sobe 0,28% no fim de dezembro e fecha 2025 com alta de 4%, revela FGV

Em contrapartida, os grupos Habitação (0,20% para 0,14%), Transportes (0,38% para 0,36%) e Comunicação (0,02% para 0,00%) apresentaram perda de força no ritmo de alta.

Influências
As maiores influências individuais que puxaram o índice para cima na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de novembro partiram de passagem aérea (8,18% para 6,41%), tarifa de ônibus urbano (1,28% para 1,86%), taxa de água e esgoto residencial (0,80% para 1,08%), plano e seguro de saúde (0,44% para 0,43%) e batata-inglesa (5,50% para 11,51%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo tarifa de eletricidade residencial (-0,40% para -1,16%) leite tipo longa vida (-4,80% para -3,27%), seguro facultativo para veículo (-1,82% para -1,81%), perfume (-3,82% para -1,57%) e manga (-8,28% para -7,05%).
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter