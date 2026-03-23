A- A+

Fundação Getúlio Vargas FGV: IPC-S acelera a 0,46% na 3ª quadrissemana de março, após 0,26% na prévia anterior Em contrapartida, houve alívio nos grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,23% para 0,03%) e Habitação (0,34% para 0,30%)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV) acelerou a 0,46% na terceira quadrissemana de março, após alta de 0,26% na segunda quadrissemana e leve alta de 0,04% no início de março. O índice acumula agora alta de 3,25% nos últimos 12 meses.

Nesta leitura, houve avanço em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S: Despesas Diversas (1,36 para 1,73%), Alimentação (0,62% para 1,10%), Transportes (0,33% para 0,85%), Vestuário (0,37% para 0,96%), Vestuário (0,07% para 0,35%), Comunicação (0,11% para 0,14%) e Educação (-1,35 para -1,27%).

Em contrapartida, houve alívio nos grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,23% para 0,03%) e Habitação (0,34% para 0,30%)

Influências

As maiores influências de alta do índice partiram de cinema (14,67% para 14,08%), tomate (4,04% para 11,02%), serviços bancários (1,97% para 2,80%), taxa de água e esgoto residencial (1,42% para 1,69%) e gasolina (0,23% para 1,66%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-18,00% para -16,95%), perfume (-1,93% para -5,38%), maçã (-4,30% para -4,37%), protetores para a pele (-3,77% para -2,20%) e aparelho telefônico celular (-0,28% para -0,72%).



Veja também