FGV: IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas na 3ª Quadri de dezembro
Aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Recife (0,59% para 0,76%)
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).
O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,24% para 0,26%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de dezembro.
A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (0,59% para 0,76%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,45% para 0,52%), Salvador (0,0% para 0,06%), São Paulo (0,02% para 0,05%) e Belo Horizonte (0,12% para 0,14%).
Houve, por outro lado, desaceleração em Brasília (0,80% para 0,53%) e mesma variação da quadrissemana anterior no Rio de Janeiro (0,20%).