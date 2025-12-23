A- A+

ÍNDICE FGV: IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas na 3ª Quadri de dezembro Aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Recife (0,59% para 0,76%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,24% para 0,26%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de dezembro.



A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (0,59% para 0,76%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,45% para 0,52%), Salvador (0,0% para 0,06%), São Paulo (0,02% para 0,05%) e Belo Horizonte (0,12% para 0,14%).



Houve, por outro lado, desaceleração em Brasília (0,80% para 0,53%) e mesma variação da quadrissemana anterior no Rio de Janeiro (0,20%).

