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Índice de Preços ao Consumidor Semanal FGV: IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de junho Aceleração mais significativa ocorreu em Porto Alegre (0,56% para 0,66%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 9. O índice subiu para 0,64%, resultado acima do registrado na última divulgação de 0,60%, na passagem da última quadrissemana de maio para a primeira quadrissemana de junho.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (0,56% para 0,66%) e São Paulo (0,59% para 0,66%). Em seguida, aparecem Salvador (0,78% para 0,82%) e Belo Horizonte (0,44% para 0,52%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Brasília (0,30% para 0,24%), Rio de Janeiro (0,80% para 0,74%) e Recife (0,87% para 0,83%).

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