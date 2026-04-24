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PREÇOS FGV: IPC-S arrefece a 0,90% na 3ª quadrissemana de abril, ante alta de 0,96% na 2ª prévia Com o resultado, o indicador acumula avanço de 3,86% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas reduziu o ritmo de alta para 0,90% na terceira quadrissemana de abril, após 0,96% na segunda leitura e 0,91% no início do mês. Com o resultado, o indicador acumula avanço de 3,86% em 12 meses.

Houve moderação em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Transportes (2,46% para 2,20%), Alimentação (1,45% para 1,09%), Vestuário (0,36% para 0,24%), Despesas Diversas (0,60% para 0,09%) e Comunicação (0,0% para -0,03%).

Em contrapartida, ganharam força: Saúde e Cuidados Pessoais (0,56% para 0,96%), Habitação (0,42% para 0,44%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,49% para -0,12%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de bombons e chocolates (-3,51% para -3,82%), café em pó (-1,39% para -1,54%), maçã (-3,56% para -4,13%), excursão e tour (-2,21% para -1,80%) e mamão papaia (-2,53% para -4,24).

Na outra ponta, puxaram o IPC-S para cima gasolina (6,70% para 5,98%), leite tipo longa vida (8,97% para 8,82%), tomate (19,99% para 11,77%), perfume (-0,71% para 4,53%) e óleo diesel (15,68% para 14,18%).



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