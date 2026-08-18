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Mercado Financeiro FGV: IPC-S cai em todas as 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de agosto Desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (-0,35% para -0,87%)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de agosto, registrando patamar negativo em todas as cidades, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice caiu para 0,39%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de -0,05%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês. Com isso, o indicador acumula variação de 3,91% em 12 meses.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (-0,35% para -0,87%). Em seguida, aparecem Salvador (-0,28% para -0,75%), Porto Alegre (-0,42% para -0,56%), Belo Horizonte (-0,04% para -0,42%), Rio de Janeiro (-0,25% para -0,29%), São Paulo (0,32% para -0,28%) e Brasília (0,17% para -0,22%).

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