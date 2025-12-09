Ter, 09 de Dezembro

CONSUMIDOR

FGV: IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de dezembro

Em Recife, houve aceleração de 0,09%

FGV: IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de dezembroFGV: IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de dezembro - Foto: Pixabay

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de dezembro, informou nesta terça-feira, 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo arrefeceu o ritmo de alta, de 0,28% para 0,26%, na passagem do encerramento de novembro para a primeira quadrissemana de dezembro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em São Paulo (0,18% para 0,07%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,38% para 0,32%), Belo Horizonte (0,18% para 0,14%) e Salvador (-0,03% para -0,07%).

Houve aceleração, por outro lado, em Brasília (0,88% para 0,97%), Recife (0,30% para 0,39%) e Porto Alegre (0,33% para 0,41%).

