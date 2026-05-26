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CONSUMO

FGV: IPC-S desacelera em três das sete capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de maio

O índice como um todo desacelerou marginalmente de 0,66% para 0,65% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês

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FGV: IPC-S desacelera em três das sete capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de maioFGV: IPC-S desacelera em três das sete capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de maio - Foto: Filipe Ramos/Divulgação

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em três das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 26. O índice como um todo desacelerou marginalmente de 0,66% para 0,65% na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Belo Horizonte (0,63% para 0,51%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,78% para 0,75%) e Salvador (0,87% para 0,85%).

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Houve, por outro lado, aceleração em Recife (0,63% para 0,67%) e em São Paulo (0,65% para 0,67%). Já Brasília e Porto Alegre registraram a mesma variação da quadrissemana anterior, de 0,42% e 0,64%, respectivamente.

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