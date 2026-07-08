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Inflação FGV: IPC-S desacelera para 0,31% na 1ª quadri de julho, após alta de 0,36% no fim de junho Houve moderação em quatro dos oito grupos que compõem o Índice nesta leitura

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas desacelerou para 0,31% na primeira quadrissemana de julho, após alta de 0,36% no encerramento de junho. O índice acumula agora avanço de 4,26% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Despesas Diversas (1,30% para 0,79%), Cuidados Pessoais (0,50% para 0,46%), Alimentação (0,47% para 0,01%) e Vestuário (-0,52% para -0,53%).

Em contrapartida, ganharam força: Comunicação (0,02% para 0,84%), Educação, Leitura e Recreação (0,37% para 0,58%), Habitação (0,37% para 0,44%) e Transportes (0,10% para 0,16%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de etanol (-3,58% para -2,80%), café em pó (-2,26% para -2,06%), tomate (-4,80% para -1,89%), maçã (-4,00% para -4,65%) e arroz (-0,48% para -2,21%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima passagem aérea (2,84% para 5,21%), serviços bancários (2,18% para 1,33%), tarifa de eletricidade residencial (0,83% para 0,94%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,00% para 2,33%) e empregado(a) doméstico(a) (0,63% para 0,92%).

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