Fiat Cronos 2026 Precision: será que o sedã da Fiat ainda é a melhor escolha? Confira o test drive

Sedã líder de vendas está renovado, com mais sofisticação e conectividade

O Fiat Cronos é um daqueles casos raros de carro que consegue unir racionalidade e estilo.

O Fiat Cronos é um daqueles casos raros de carro que consegue unir racionalidade e estilo. Desde 2023, ele lidera as vendas de sedãs compactos na América do Sul e, agora na linha 2026, surge com mudanças que prometem manter esse fôlego: novo design, faróis full LED, mais tecnologia embarcada e acabamento interno melhorado.

Fizemos o teste drive da versão topo de linha, a Precision 1.3 CVT. O modelo entrega conforto, espaço de sobra e boa eficiência, mas será que o pacote realmente justifica o preço de R$ 119.990? Vamos às impressões!

Traseira mais robusta e linhas verticais que reforçam a pegada sofisticada do sedã.
 
Motor 1.3 Firefly + câmbio CVT: eficiência, suavidade e até 107 cv na cidade ou na estrada.

Motor e desempenho
O 1.3 Firefly de até 107 cv, aliado ao câmbio automático CVT, entrega um comportamento suave e eficiente no trânsito urbano.

Tem simulação de até sete marchas, e o modo Sport é um bônus que melhora as respostas do acelerador.

Não é um carro que empolga em desempenho, principalmente para quem vem de um sedã turbo, como Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo ou VW Virtus TSI, mas cumpre bem o papel de oferecer economia e conforto.

Frente do Cronos 2026 com grade redesenhada e faróis full LED.

Design e espaço
Este é um dos pontos mais interessantes do novo Cronos. O visual ficou mais sofisticado, com nova grade frontal em blocos tridimensionais, faróis full LED, para-choques redesenhados e detalhes cromados que elevam a percepção de refinamento.

As rodas diamantadas de 16 polegadas da versão Precision reforçam o pacote.

Fiat Cronos tem entre-eixos generoso com 2,25 m.

No espaço interno, a boa notícia é que nada mudou: o porta-malas de 525 litros segue imbatível no segmento, e os bancos são em couro preto com bom acabamento. Para famílias, esse é um diferencial de peso frente a Virtus, City e Onix Plus.

Já no entre-eixos, o modelo conta com 2,52 metros, oferecendo bom espaço para quem viaja atrás, garantindo conforto para pernas e joelhos mesmo em trajetos longos. Não é o maior da categoria, já que rivais como Honda City e VW Virtus levam pequena vantagem nesse quesito, mas o Cronos consegue equilibrar bem proporções externas compactas com um interior funcional.

Imbatível no segmento: o porta-malas do Fiat Cronos tem 525 litros de capacidade.

Segurança
A Fiat atendeu a uma crítica antiga e, agora, a versão Precision vem com 4 airbags de série (frontais e laterais de tórax/cabeça).

Além disso, há controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e faróis de neblina em LED, que garantem maior confiança em situações de baixa visibilidade.

Ainda assim, rivais como o Honda City sedã oferecem mais itens avançados de assistência ao motorista (ADAS), o que deixa o Cronos em desvantagem para quem busca o máximo em segurança ativa.

Interior escurecido, bancos em couro e mais sofisticação a bordo do Cronos Precision.

Tecnologia e conforto
A central multimídia Uconnect de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio é simples, mas funcional.

O ar-condicionado agora é digital, há acendimento automático dos faróis e detalhes de cuidado, como luzes de cortesia nos retrovisores e bancos traseiros bipartidos 60/40, que ajudam na versatilidade.

Conectividade sem fio: Cronos conta com uma central Uconnect de 7" com Android Auto e Apple CarPlay

Apesar disso, falta uma opção de multimídia maior, já presente em alguns concorrentes, embora a Fiat ofereça acessórios Mopar, como tela de 9 polegadas e carregador por indução, vendidos à parte.

Comparativo com concorrentes

Vale a pena o investimento?
O Fiat Cronos Precision 1.3 CVT 2026 chega com pacote completo: design renovado, bom nível de conforto, segurança adequada e um excelente porta-malas.

Porém, os R$ 119.990 deixam no ar a dúvida se ele não encosta demais nos concorrentes turbo, que entregam mais performance e recursos de tecnologia.

No fim, o Cronos é o sedã certo para quem procura espaço, robustez e baixo custo de uso, sem fazer questão de esportividade. Para famílias que viajam bastante, ele é uma boa escolha.

Mas se a prioridade for desempenho ou recursos de segurança avançados, talvez vale analisar os rivais antes de fechar negócio.

Confira valores e a lista de equipamentos de cada versão do Fiat Cronos 2026:  

Drive 1.0 - Preço: R$ 103.490,00 

+ opcionais: 

Drive 1.3 AT – Preço: R$ 112.990,00 

Todos os itens do Drive 1.0 mais: 

+ opcionais: 

Precision 1.3 AT - Preço: R$ 119.990,00 

Todos os itens do Drive 1.3 AT mais: 

+ opcional: 

