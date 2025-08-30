Fiat Cronos 2026 Precision: será que o sedã da Fiat ainda é a melhor escolha? Confira o test drive
Sedã líder de vendas está renovado, com mais sofisticação e conectividade
O Fiat Cronos é um daqueles casos raros de carro que consegue unir racionalidade e estilo. Desde 2023, ele lidera as vendas de sedãs compactos na América do Sul e, agora na linha 2026, surge com mudanças que prometem manter esse fôlego: novo design, faróis full LED, mais tecnologia embarcada e acabamento interno melhorado.
Fizemos o teste drive da versão topo de linha, a Precision 1.3 CVT. O modelo entrega conforto, espaço de sobra e boa eficiência, mas será que o pacote realmente justifica o preço de R$ 119.990? Vamos às impressões!
Motor e desempenho
O 1.3 Firefly de até 107 cv, aliado ao câmbio automático CVT, entrega um comportamento suave e eficiente no trânsito urbano.
Tem simulação de até sete marchas, e o modo Sport é um bônus que melhora as respostas do acelerador.
Não é um carro que empolga em desempenho, principalmente para quem vem de um sedã turbo, como Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo ou VW Virtus TSI, mas cumpre bem o papel de oferecer economia e conforto.
Design e espaço
Este é um dos pontos mais interessantes do novo Cronos. O visual ficou mais sofisticado, com nova grade frontal em blocos tridimensionais, faróis full LED, para-choques redesenhados e detalhes cromados que elevam a percepção de refinamento.
As rodas diamantadas de 16 polegadas da versão Precision reforçam o pacote.
No espaço interno, a boa notícia é que nada mudou: o porta-malas de 525 litros segue imbatível no segmento, e os bancos são em couro preto com bom acabamento. Para famílias, esse é um diferencial de peso frente a Virtus, City e Onix Plus.
Já no entre-eixos, o modelo conta com 2,52 metros, oferecendo bom espaço para quem viaja atrás, garantindo conforto para pernas e joelhos mesmo em trajetos longos. Não é o maior da categoria, já que rivais como Honda City e VW Virtus levam pequena vantagem nesse quesito, mas o Cronos consegue equilibrar bem proporções externas compactas com um interior funcional.
Segurança
A Fiat atendeu a uma crítica antiga e, agora, a versão Precision vem com 4 airbags de série (frontais e laterais de tórax/cabeça).
Além disso, há controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e faróis de neblina em LED, que garantem maior confiança em situações de baixa visibilidade.
Ainda assim, rivais como o Honda City sedã oferecem mais itens avançados de assistência ao motorista (ADAS), o que deixa o Cronos em desvantagem para quem busca o máximo em segurança ativa.
Tecnologia e conforto
A central multimídia Uconnect de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio é simples, mas funcional.
O ar-condicionado agora é digital, há acendimento automático dos faróis e detalhes de cuidado, como luzes de cortesia nos retrovisores e bancos traseiros bipartidos 60/40, que ajudam na versatilidade.
Apesar disso, falta uma opção de multimídia maior, já presente em alguns concorrentes, embora a Fiat ofereça acessórios Mopar, como tela de 9 polegadas e carregador por indução, vendidos à parte.
- VW Virtus TSI: mais tecnológico e com motor turbo, porém perde em preço e espaço de porta-malas.
- Honda City: referência em segurança e qualidade construtiva, mas também custa mais caro.
- Chevrolet Onix Plus: tem desempenho mais animado com o motor turbo, mas o porta-malas é menor.
- Fiat Cronos: aposta em custo de manutenção, espaço interno e economia, sendo a escolha racional para quem valoriza praticidade.
Vale a pena o investimento?
O Fiat Cronos Precision 1.3 CVT 2026 chega com pacote completo: design renovado, bom nível de conforto, segurança adequada e um excelente porta-malas.
Porém, os R$ 119.990 deixam no ar a dúvida se ele não encosta demais nos concorrentes turbo, que entregam mais performance e recursos de tecnologia.
No fim, o Cronos é o sedã certo para quem procura espaço, robustez e baixo custo de uso, sem fazer questão de esportividade. Para famílias que viajam bastante, ele é uma boa escolha.
Mas se a prioridade for desempenho ou recursos de segurança avançados, talvez vale analisar os rivais antes de fechar negócio.
Confira valores e a lista de equipamentos de cada versão do Fiat Cronos 2026:
Drive 1.0 - Preço: R$ 103.490,00
- Direção elétrica
- Vidros elétricos
- Travamento elétrico das portas
- Alarme perimétrico
- Ajuste de altura de volante do banco do motorista
- ITPMS
- Multimídia 7”
- Volante multifuncional
- Entradas USB para bancos traseiros
- Sensor de estacionamento traseiro
- Assinatura em LED nos faróis
- Rodas em aço 15”
- Espelhamento sem fio
- Interior escurecido
- Retrovisores externos preto brilhante
+ opcionais:
- Câmera de ré
- Retrovisor externo elétrico
- Rodas de liga-leve 15”
Drive 1.3 AT – Preço: R$ 112.990,00
Todos os itens do Drive 1.0 mais:
- Câmbio automático CVT
- Piloto automático
- Modo sport
- Farol FULL LED
+ opcionais:
- Câmera de ré
- Retrovisor externo elétrico
- Chave presencial (keyless)
- Ar-condicionado digital
- Spoiler traseiro e frisos laterais pretos
- Interior + banco customizado
- Volante em couro ecológico
- Badge especial
- Rodas de liga-leve escurecidas
- Farol de neblina em LED
Precision 1.3 AT - Preço: R$ 119.990,00
Todos os itens do Drive 1.3 AT mais:
- Bancos em couro preto
- 4 airbags (2 frontal, tórax e cabeça)
- Ar- condicionado digital
- Luzes de cortesia sob retrovisores
- Bancos traseiros bipartidos 60/40
- Maçanetas externas cromadas
- Acendimento automático dos faróis
- Roda de liga de 16” diamantada
- Farol de neblina em LED
+ opcional:
- Revestimento em couro marrom nos bancos