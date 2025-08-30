Fiat Cronos 2026 Precision: será que o sedã da Fiat ainda é a melhor escolha? Confira o test drive

A- A+

O Fiat Cronos é um daqueles casos raros de carro que consegue unir racionalidade e estilo. Desde 2023, ele lidera as vendas de sedãs compactos na América do Sul e, agora na linha 2026, surge com mudanças que prometem manter esse fôlego: novo design, faróis full LED, mais tecnologia embarcada e acabamento interno melhorado.

Fizemos o teste drive da versão topo de linha, a Precision 1.3 CVT. O modelo entrega conforto, espaço de sobra e boa eficiência, mas será que o pacote realmente justifica o preço de R$ 119.990? Vamos às impressões!

Traseira mais robusta e linhas verticais reforçam a pegada sofisticada do sedã | Foto: Stellantis/Divulgação

Motor 1.3 Firefly + câmbio CVT: eficiência, suavidade e até 107 cv na cidade ou na estrada | Foto: Stellantis/Divulgação

Motor e desempenho

O 1.3 Firefly de até 107 cv, aliado ao câmbio automático CVT, entrega um comportamento suave e eficiente no trânsito urbano.

Tem simulação de até sete marchas, e o modo Sport é um bônus que melhora as respostas do acelerador.

Não é um carro que empolga em desempenho, principalmente para quem vem de um sedã turbo, como Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo ou VW Virtus TSI, mas cumpre bem o papel de oferecer economia e conforto.

Frente do Cronos 2026 com grade redesenhada e faróis full LED | Foto: Stellantis/Divulgação Design e espaço

Este é um dos pontos mais interessantes do novo Cronos. O visual ficou mais sofisticado, com nova grade frontal em blocos tridimensionais, faróis full LED, para-choques redesenhados e detalhes cromados que elevam a percepção de refinamento. As rodas diamantadas de 16 polegadas da versão Precision reforçam o pacote. Fiat Cronos tem entre-eixos generoso de 2,52 metros | Foto: Stellantis/Divulgação No espaço interno, a boa notícia é que nada mudou: o porta-malas de 525 litros segue imbatível no segmento, e os bancos são em couro preto com bom acabamento. Para famílias, esse é um diferencial de peso frente a Virtus, City e Onix Plus. Já no entre-eixos, o modelo conta com 2,52 metros, oferecendo bom espaço para quem viaja atrás, garantindo conforto para pernas e joelhos mesmo em trajetos longos. Não é o maior da categoria, já que rivais como Honda City e VW Virtus levam pequena vantagem nesse quesito, mas o Cronos consegue equilibrar bem proporções externas compactas com um interior funcional.

Imbatível no segmento: o porta-malas do Fiat Cronos tem 525 litros de capacidade | Foto: Stellantis/Divulgação

Segurança

A Fiat atendeu a uma crítica antiga e, agora, a versão Precision vem com 4 airbags de série (frontais e laterais de tórax/cabeça).

Além disso, há controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e faróis de neblina em LED, que garantem maior confiança em situações de baixa visibilidade.

Ainda assim, rivais como o Honda City sedã oferecem mais itens avançados de assistência ao motorista (ADAS), o que deixa o Cronos em desvantagem para quem busca o máximo em segurança ativa.

Interior escurecido, bancos em couro e mais sofisticação a bordo do Cronos Precision | Foto: Stellantis/Divulgação

Tecnologia e conforto

A central multimídia Uconnect de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio é simples, mas funcional.

O ar-condicionado agora é digital, há acendimento automático dos faróis e detalhes de cuidado, como luzes de cortesia nos retrovisores e bancos traseiros bipartidos 60/40, que ajudam na versatilidade.

Conectividade sem fio: Cronos conta com uma central Uconnect de 7” com Android Auto e Apple CarPlay | Foto: Stellantis/Divulgação

Apesar disso, falta uma opção de multimídia maior, já presente em alguns concorrentes, embora a Fiat ofereça acessórios Mopar, como tela de 9 polegadas e carregador por indução, vendidos à parte.

Comparativo com concorrentes

VW Virtus TSI: mais tecnológico e com motor turbo, porém perde em preço e espaço de porta-malas.

Honda City: referência em segurança e qualidade construtiva, mas também custa mais caro.

Chevrolet Onix Plus: tem desempenho mais animado com o motor turbo, mas o porta-malas é menor.

Fiat Cronos: aposta em custo de manutenção, espaço interno e economia, sendo a escolha racional para quem valoriza praticidade.

Vale a pena o investimento?

O Fiat Cronos Precision 1.3 CVT 2026 chega com pacote completo: design renovado, bom nível de conforto, segurança adequada e um excelente porta-malas.

Porém, os R$ 119.990 deixam no ar a dúvida se ele não encosta demais nos concorrentes turbo, que entregam mais performance e recursos de tecnologia.

No fim, o Cronos é o sedã certo para quem procura espaço, robustez e baixo custo de uso, sem fazer questão de esportividade. Para famílias que viajam bastante, ele é uma boa escolha.

Mas se a prioridade for desempenho ou recursos de segurança avançados, talvez vale analisar os rivais antes de fechar negócio.

Confira valores e a lista de equipamentos de cada versão do Fiat Cronos 2026:

Drive 1.0 - Preço: R$ 103.490,00

Direção elétrica

Vidros elétricos

Travamento elétrico das portas

Alarme perimétrico

Ajuste de altura de volante do banco do motorista

ITPMS

Multimídia 7”

Volante multifuncional

Entradas USB para bancos traseiros

Sensor de estacionamento traseiro

Assinatura em LED nos faróis

Rodas em aço 15”

Espelhamento sem fio

Interior escurecido

Retrovisores externos preto brilhante

+ opcionais:

Câmera de ré

Retrovisor externo elétrico

Rodas de liga-leve 15”

Drive 1.3 AT – Preço: R$ 112.990,00

Todos os itens do Drive 1.0 mais:

Câmbio automático CVT

Piloto automático

Modo sport

Farol FULL LED

+ opcionais:

Câmera de ré

Retrovisor externo elétrico

Chave presencial (keyless)

Ar-condicionado digital

Spoiler traseiro e frisos laterais pretos

Interior + banco customizado

Volante em couro ecológico

Badge especial

Rodas de liga-leve escurecidas

Farol de neblina em LED

Precision 1.3 AT - Preço: R$ 119.990,00

Todos os itens do Drive 1.3 AT mais:

Bancos em couro preto

4 airbags (2 frontal, tórax e cabeça)

Ar- condicionado digital

Luzes de cortesia sob retrovisores

Bancos traseiros bipartidos 60/40

Maçanetas externas cromadas

Acendimento automático dos faróis

Roda de liga de 16” diamantada

Farol de neblina em LED

+ opcional:

Revestimento em couro marrom nos bancos

