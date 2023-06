A- A+

FMotors Fiat Fastback estreia nova versão; modelo se encaixa no programa do Governo Federal Fastback Turbo 200 Automático chega com nova versão do SUV coupé

Nova versão do primeiro SUV Coupé da Fiat, o Fastback Turbo 200 Automático promete trazer um novo patamar no segmento de SUVs. O veículo desembarca nas concessionárias a partir de R$ 119.990, o que coloca o SUV Coupé em uma outra faixa de preço e, assim, dentro dos requisitos necessários para participar do incentivo do Governo Federal e, com o desconto, chega ao consumidor por R$ 115.990.

“A nova versão chega em um momento estratégico em virtude do plano do Governo, o que vai nos dar a oportunidade de ampliar ainda mais o nosso espaço no segmento de BSUVs e ainda democratizar o acesso a um carro que reúne design, performance, segurança e tecnologia em um nível só visto em segmentos premium. Tudo isso irá contribuir para que a marca continue avançando no Brasil e, claro, consolidar ainda mais nossa participação de mercado”, destaca Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul.

A nova versão é turbinada com o motor turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm. A velocidade vai de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos.

Com o propulsor 1.0 turbo, o consumo é de 14,6 km/l na estrada. O câmbio é automático e tem sete velocidades.

Com conceitos do renomado design italiano, o Fastback Turbo 200 possui também uma central multimídia de 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto wireless, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, amplo porta-malas, roda de liga leve 17”, 4 airbags, Controle de Estabilidade (ESC) e Traction Control Plus (TC+).

O modelo está disponível em cinco cores: branco banchisa, prata bari, preto vulcano, cinza silverstone e cinza strato.

