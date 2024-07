Fica em dúvida ao pegar seu extrato bancário? Bancos vão padronizar descrições das operações

A- A+

Ao pegar um extrato bancário, fica sem entender o que querem dizer as informações e siglas impressas no documento?



A partir desta segunda-feira, os bancos vão padronizar as descrições das operações financeiras, que tanto deixam em dúvida os correntistas.



A mudança vai atingir todas as instituições financeiras associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

De acordo com a entidade, inicialmente haverá uma unificação de terminologia em relação às várias denominações existentes para as transações de retirada e depósito, facilitando a identificação de cada uma delas. Posteriormente, outras operações financeiras serão incluídas na mudança.





O objetivo da medida é facilitar a compreensão dos correntistas, principalmente os que têm contas em bancos diferentes, oferecendo maior clareza e reduzindo confusões.

Atualmente, estima-se que os bancos usam mais de quatro mil nomenclaturas diferentes para suas operações, o que pode gerar diferenças entre as instituições bancárias para um mesmo tipo de operação financeira, causando uma considerável dificuldade de compreensão aos clientes.

A consulta às novas nomenclaturas poderá ser feita no site da Febraban.

Na opinião de Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, a iniciativa vai universalizar as informações, trazendo mais compreensão ao cliente sobre a operação que ele realizou.

Veja alguns exemplos

Quando o cliente fizer uma retirada de dinheiro em espécie no caixa convencional da agência, com o cartão da conta, a informação impressa no extrato será “SAQUE DIN CARTAO AG”.

As transações de “depósito de cheque no ATM”, feitas em caixas eletrônicos (ATM), passam a ser descritas no extrato como “DEP CHEQUE ATM”.

