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Economia

Ficons 2026 reúne mais de 400 marcas da construção civil no Centro de Convenções

Feira no Centro de Convenções reúne elos da cadeia produtiva do Norte e Nordeste

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Centro de Convenções de Pernambuco sediará a 14ª edição da FiconsCentro de Convenções de Pernambuco sediará a 14ª edição da Ficons - Foto: Assessoria/Divulgação

A 14ª edição da Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons 2026) será realizada entre os dias 15 e 18 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento reunirá mais de 160 estandes e 400 marcas para apresentar soluções tecnológicas, equipamentos e serviços, reforçando a recuperação e a expansão do setor construtivo na Região Nordeste.

“A Ficons consolidou-se como a maior vitrine de lançamentos de materiais e novas tecnologias do setor construtivo no Norte e Nordeste do país, e como indispensável fórum de negócios para toda a cadeia produtiva”, afirmou o presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley.

A feira abrange diferentes segmentos da cadeia produtiva, incluindo indústria, comércio, construção e incorporação, além de atrair profissionais como engenheiros, arquitetos, lojistas e gestores públicos. O credenciamento gratuito já registra inscritos de mais de 15 estados, com presença confirmada de profissionais do Sudeste, Sul e de diversos estados nordestinos.

Segundo a organização, o ambiente de negócios reflete o momento favorável vivenciado pela indústria da construção no estado. A expectativa é retomar os patamares de público e volume de negócios registrados em edições históricas do setor.

Além da exposição de produtos e serviços, a Ficons 2026 abordará gargalos estruturais da construção civil no País, como a busca por aumento da produtividade, o impacto dos juros altos e a escassez de mão de obra qualificada. Para discutir essas pautas, a feira sediará dois eventos paralelos ao longo dos quatro dias: o Ademitec e o RoadShow.

O encontro conta com o patrocínio institucional de entidades e empresas como Fiepe, Banco do Nordeste (BNB), Caixa Econômica Federal, Copergás, Prefeitura do Recife e Iquine.

 

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