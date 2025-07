Fiemg: tarifa de 50% de Trump traria mais de R$ 175 bi em perdas para o Brasil

A- A+

O Brasil pode sofrer uma perda de longo prazo de R$ 175 bilhões, com retração de 1,49% do PIB e com 1,3 milhão a menos de postos de trabalhos, caso a tarifa de 50% para as exportações brasileiras entre em vigor, conforme anunciado para o dia 1º de agosto, pelo presidente americano, Donald Trump.

A queda na renda das famílias atingiria até R$ 24,39 bilhões e na arrecadação do governo seria de R$ 4,86 bilhões.

O estudo, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e feito por sua gerência de economia e finanças empresariais, contempla um período entre cinco e dez anos.

"Os efeitos nocivos vão se acumulando ao longo do tempo", afirma o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

Parte desse efeito já seria sentido fortemente em curto prazo, num período entre um e dois anos, antes que o capital dedicado às exportações americanas fosse redirecionado para o mercado interno e para outros países.

Nesse tempo, as perdas já somariam R$ 47 bilhões e o consumo das famílias seria afetado negativamente em até 0,67%, segundo a Fiemg.



