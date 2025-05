A- A+

Capacitação Fiepe e Prefeitura de Vitória de Santo Antão anunciam Escola do Senai Unidade vai capacitar trabalhadores para a indústria 4.0, com produção de drones, escola de pilotos e outras capacitações para impulsionar desenvolvimento local

Formação profissional é o foco da nova parceria entre a Prefeitura de Vitória de Santo Antão e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Nesta segunda-feira (19), foi oficialmente instalada a nova unidade do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) no município, em evento realizado no da Família Beltrão, controladora do Grupo JB.

A nova escola representa um marco para o desenvolvimento da indústria 4.0 na região, com um projeto pioneiro: a implantação de uma fábrica-escola de drones. Além da produção dos equipamentos, a iniciativa também oferecerá formação especializada para pilotos, profissionais cada vez mais demandados por empresas como a Companhia Alcoolquímica, do Grupo JB, e outras indústrias locais.

Atualmente, muitos trabalhadores de Vitória de Santo Antão precisam se deslocar até cidades como o Cabo de Santo Agostinho e o Recife para buscar qualificação técnica. Com a chegada do Senai ao município, o tempo antes gasto com deslocamentos será revertido em capacitação, ampliando as oportunidades profissionais, aumentando a produtividade e impulsionando a economia local.

