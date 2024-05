A- A+

HONRARIA Fiepe: indústrias e empresários pernambucanos recebem medalhas de mérito; veja fotos Grupo Moura e Raymundo da Fonte (in memoriam) estão entre as empresas que receberam a mais alta honraria do setor industrial

A noite desta quinta-feira (23) reuniu empresários e representantes do setor industrial na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Na ocasião, houve a entrega das Medalhas do Mérito Industrial e da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para empresas e personalidades que fazem parte do ramo.

Para o presidente da Fiepe, Ricardo Essinger, esse momento não só comemora as realizações dos homenageados, mas também a força e a resiliência da indústria pernambucana. “Estar aqui serve de inspiração para futuras gerações de empreendedores e líderes industriais, reconhecendo o nosso compromisso com a inovação, sustentabilidade e questões sociais”, reforçou.

Ricardo Essinger, presidente da Fiepe | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Homenagens

Com a Medalha do Mérito Industrial da Fiepe, foram agraciados personalidades como Albânio Ferreira, Ítalo Brasil Renda (in memoriam), João Bezerra, Nelson Bezerra e Nilo Simões.

A medalha de Ordem do Mérito Industrial, mais alta honraria da CNI, foi entregue ao Grupo Moura. “É muito gratificante estar aqui representando a família Moura e os mais de 6 mil colaboradores nestes mais de 60 anos no mercado. Temos muito orgulho do que construímos e de receber um prêmio dessa magnitude”, discursou Sérgio Moura, representante do grupo.

Grupo Moura recebeu a mais alta honraria | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O mais alto prêmio também foi entregue a Raymundo da Fonte (in memoriam) e recebido por seus filhos no palco do evento. “Dois sentimentos se fazem presente neste momento: orgulho e gratidão. Tenho certeza que, se papai aqui estivesse, dedicaria a cada um que faz parte do nosso grupo. Tive a honra de acompanhá-lo de perto construindo nossa empresa e sei que ele estaria lisonjeado com o reconhecimento de hoje”, comentou Célia da Fonte Longman, representante e filha do homenageado.

Filhos de Raymundo da Fonte (in memorian) receberam a homenagem pelo pai | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Dia da Indústria

Na oportunidade, também foi celebrado o Dia da Indústria, cuja data oficial é dia 25 de maio. O dia é destinado aos espaços de produção de maior representação para as economias.

A data foi criada em homenagem ao patrono da indústria nacional, Roberto Simonsen, que faleceu em 25 de maio de 1948. Simonsen foi um engenheiro, industrial, administrador, professor, historiador e político, além de membro da Academia Brasileira de Letras – ABL. Além disso, Simonsen era presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).



