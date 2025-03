FIEPE lança Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco

A- A+

Em um movimento estratégico para fortalecer a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento do estado, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) lançou, na manhã de ontem, o Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco. O evento, realizado na Casa da Indústria, no Recife, marcou o começo de uma iniciativa voltada para o acompanhamento e a articulação de obras estruturantes no estado, que somam um investimento estimado de R$ 27,6 bilhões até 2032.

A cerimônia contou com a presença de autoridades políticas e empresariais, entre elas ministros, senadores, a vice-governadora e presidentes de órgãos e entidades do setor. O destaque do encontro foi a Ferrovia Transnordestina, considerada uma das obras mais estratégicas para a logística e competitividade econômica do estado.

Projetada para liga o Sertão ao Porto de Suape, a linha férrea começou a ser construída em 2006, durante o primeiro governo do presidente Lula. No entanto, a obra ainda segue sem conclusão 19 anos depois.

O presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, detalhou o papel da estatal na gestão do trecho Salgueiro–Suape da Transnordestina, incluindo planejamento, fiscalização técnica e articulação institucional. Bastos destacou que a ferrovia é um compromisso do governo federal e que, no final de 2023, foram iniciados estudos de engenharia para mais de 360 km do traçado.

"Desde o início, o governo reafirmou seu compromisso com a conclusão do trecho Suape-Salgueiro, essencial para a logística e a competitividade econômica do Nordeste", afirmou.

Segundo Bastos, a previsão é de que o edital de licitação para o início das obras seja publicado no segundo semestre deste ano, com um investimento inicial de R$ 450 milhões. O projeto total prevê aportes de R$ 3,5 bilhões e tem previsão de conclusão até 2029.

"A obra será conduzida pela Infra S.A. e fortalecerá toda a cadeia produtiva de Pernambuco. O compromisso do governo é de que não faltarão recursos para sua conclusão", ressaltou.

O prefeito do Recife, João Campos, também esteve presente no evento. Ele parabenizou a FIEPE pela criação do fórum, destacando a importância da colaboração entre diferentes setores para debater temas estratégicos. Campos disse que a Transnordestina sempre foi uma prioridade do presidente Lula e ressaltou a necessidade de unir esforços para garantir o avanço do projeto.

"Diante dessa oportunidade, é essencial garantir que o projeto avance sem retrocessos", disse.

A governadora Raquel Lyra celebrou o anúncio da licitação para a retomada das obras da ferrovia e ressaltou a importância da infraestrutura para o crescimento do estado.

"Essa é uma notícia essencial para Pernambuco, especialmente neste momento de retomada econômica", afirmou. Segundo ela, a operação da rodovia será crucial para a redução dos custos operacionais e para a integração dos modais logísticos do estado.

Durante o evento, foi entregue ainda um manifesto elaborado por entidades empresariais e representantes da sociedade civil, pedindo agilidade na execução das obras da Transnordestina, especialmente no trecho sob responsabilidade da União. O documento reforça que a infraestrutura é um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

O Fórum Permanente de Infraestrutura terá caráter contínuo e monitorará periodicamente o andamento das obras, promovendo discussões técnicas e políticas sobre os projetos em execução.

Além da Transnordestina, o fórum tem como objetivo acompanhar outras iniciativas estratégicas, como o Arco Metropolitano, a duplicação da BR-232, a implantação da Escola de Sargentos e investimentos em infraestrutura energética, hídrica e digital.

