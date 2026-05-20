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Infraestrutura FIEPE promove debate sobre Suape e Transnordestina em fórum no Recife Encontro discutirá logística, atração de cargas e competitividade da indústria pernambucana

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) realiza, no próximo dia 25 de maio, mais uma edição do Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco. O encontro acontecerá das 10h às 12h, na Casa da Indústria, no Recife, e terá como foco o Complexo Industrial Portuário de Suape e os impactos da infraestrutura logística no desenvolvimento econômico do estado.

O evento contará com a participação do presidente da FIEPE, Bruno Veloso, e do presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, além de representantes do setor produtivo, especialistas, empresários e autoridades públicas.

A Ferrovia Transnordestina também estará no centro dos debates, com discussões sobre os desafios e oportunidades para ampliar a competitividade pernambucana e fortalecer a integração logística do estado. A proposta é discutir estratégias para atração de novos fluxos de cargas, como minérios, grãos da região do MATOPIBA e fertilizantes, além do fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas.

Entre os setores apontados como beneficiados pela conexão entre Suape e a Transnordestina estão o polo gesseiro do Araripe, a cadeia de combustíveis e a indústria de baixo carbono.

Segundo Bruno Veloso, o debate sobre infraestrutura é fundamental para ampliar a capacidade de crescimento econômico de Pernambuco.

“Discutir infraestrutura é discutir desenvolvimento, competitividade e geração de oportunidades para Pernambuco. Suape e a Transnordestina são ativos estratégicos, com potencial para fortalecer a integração logística do estado, ampliar a capacidade industrial e impulsionar cadeias produtivas importantes para a economia pernambucana e nordestina”, afirmou.

Promovido pela FIEPE, o Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco busca ampliar o diálogo entre indústria e poder público sobre projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do estado.

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