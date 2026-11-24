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Indústria FIEPE promove Dia sem Imposto com palestra gratuita e programação aberta ao público Evento será realizado na próxima quarta-feira (25), na Casa da Indústria, com debate sobre tributação, food park, mercadinho e sorteio de brindes

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) realiza, na próxima quarta-feira (25), mais uma edição do Dia sem Imposto. O evento acontece a partir das 18h, na Casa da Indústria, e terá uma programação voltada à discussão sobre o impacto dos tributos no preço dos produtos e na competitividade das empresas. A entrada é gratuita.

A iniciativa é promovida pela FIEPE, por meio do FIEPE Jovem, em parceria com o Sebrae/PE, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), e sindicatos industriais.

Um dos destaques da programação será a palestra “Inteligência Artificial e Geopolítica: O Futuro da Indústria e os Desafios da Competitividade”, ministrada pelo cientista político Heni Ozi Cukier, conhecido como Professor HOC. O debate vai abordar os impactos das tensões geopolíticas e das mudanças nas relações comerciais entre países sobre as cadeias produtivas, incluindo o fornecimento de insumos, os custos de produção e a distribuição de mercadorias.

Professor de Relações Internacionais, Cukier é mestre em Resolução de Conflitos e Paz Internacional pela American University, em Washington. Também atuou no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e na Organização dos Estados Americanos (OEA).

Segundo o presidente do FIEPE Jovem, Rodrigo Veloso, o evento pretende aproximar a discussão sobre tributação do cotidiano da população e das empresas. Para o setor industrial, a reforma tributária também representa um momento de adaptação às novas regras, com impactos sobre decisões comerciais, investimentos e formação de preços.

Além da palestra, o público poderá participar de um happy hour e visitar um food park e um mercadinho com produtos de empresas parceiras. A programação também prevê o sorteio de dois iPhones 17, brindes e outros produtos.

Projeto oferece vagas para indústrias pernambucanas

Durante o evento, será apresentado o projeto Imersão Digital para Indústrias, iniciativa do Procompi que disponibiliza 30 vagas para micro e pequenas indústrias de Pernambuco.

A proposta é ajudar as empresas a criar ou ampliar seus canais de vendas pela internet, com participação de representantes de plataformas como Amazon, Mercado Livre e Shopee. A programação será realizada on-line e contará com capacitações coletivas e consultorias individualizadas.

As empresas participantes terão acesso a um diagnóstico da presença digital e receberão orientações para desenvolver estratégias comerciais e planos de ação. As inscrições poderão ser realizadas durante o Dia sem Imposto.

Serviço

Dia sem Imposto

Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2026

Horário: 18h

Local: Casa da Indústria

Entrada: gratuita

Programação: palestra com o Professor HOC, apresentação do projeto Imersão Digital para Indústrias, happy hour, food park, mercadinho e sorteios.

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