FIEPE promove Dia sem Imposto

No próximo dia 27, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) promoverá a 6ª edição do Dia Sem Imposto para debater a carga tributária do País. Dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostram que mais de R$ 2 trilhões em tributos foram pagos pelos brasileiros, entre janeiro e agosto deste ano. A marca foi atingida com 14 dias de antecedência em comparação com o ano anterior. O evento é aberto ao público e as inscrições poderão ser feitas pelo site fiepe.org.br .

O encontro contará com ações de sensibilização, como o tradicional minimercado com exposição de produtos sem tributos, food park com descontos e palestras gratuitas. No Recife e em Araripina, duas padarias irão comercializar pães com desconto equivalente ao valor do imposto. A padaria Vila Amizade, no Recife, venderá 1.400 unidades de pão francês ao custo de R$ 13,29 o quilo. Com o imposto, o quilo do alimento é R$ 15,99. Além disso, o evento oferecerá sorteios de brindes como um Iphone 14, um micro-ondas, um ar condicionado e cadeiras de jantar.

“O primeiro passo para que possamos ter um sistema de tributação mais simples, transparente e que efetivamente estimule a economia é a reforma tributária. O modelo que é adotado hoje no Brasil eleva os custos das empresas e prejudica a competitividade, sobretudo na competição com o mercado externo”, disse o presidente do FIEPE Jovem, Rodrigo Veloso. O empresário enfatizou que o encontro abordará temas como o impacto dos tributos no consumo e nos negócios e a importância da reforma tributária, que está em pauta no Congresso Nacional.

O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco (Sindipão), membro do FIEPE Jovem e um dos proprietários, Francisco Luna, a maioria dos impostos é sobre o consumo e os consumidores não enxergam isso na prática. Ele também enfatizou que o evento é necessário para refletir sobre a incidência dos impostos nos produtos.

SEMINÁRIO DE GESTÃO

No dia 27, paralelamente ao Dia sem Imposto, a Casa Indústria receberá a partir das 18h, o VII Seminário de Gestão. O evento será promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-PE) em parceria com o SEBRAE-PE, e trará o consultor de empresas Rossandro Klinjey e o ex vice-presidente da McDonald’s, João Branco, para debater temáticas relacionadas à gestão organizacional. Para participar basta se inscrever pelo ielpe.org.br. O encontro conta com o apoio da FIEPE, do Grupo Moura, da ADEPE, da Martalima, da Tambaú e do Grupo Raimundo da Fonte.

