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Economia

Fiepe promove seminário sobre energia, recursos hídricos e infraestrutura

Evento reúne especialistas e gestores para debater desafios estratégicos para a indústria de Pernambuco

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A programação será dividida em três painéis temáticosA programação será dividida em três painéis temáticos - Foto: Divulgação

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) realiza o XII Seminário de Energia Elétrica, Recursos Hídricos e Infraestrutura, encontro que reunirá representantes do setor produtivo, especialistas, gestores públicos e integrantes da academia para debater temas estratégicos para o desenvolvimento econômico e a competitividade da indústria pernambucana.

A programação será dividida em três painéis temáticos. O primeiro abordará energia elétrica, com discussões sobre inovação energética, transição energética e oportunidades do mercado livre de energia. Na sequência, o debate sobre recursos hídricos terá como foco as potencialidades das barragens para o abastecimento de água às empresas. O último painel será dedicado à infraestrutura, com apresentações sobre a Ferrovia Transnordestina e o Arco Metropolitano.

Para o presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente (Contema) da FIEPE, Anísio Coelho, o debate integrado desses temas é fundamental para ampliar a competitividade do Estado.

“Energia, disponibilidade de água e infraestrutura são elementos essenciais para o desenvolvimento da indústria. Precisamos avançar em planejamento e investimentos que garantam segurança para a atividade produtiva, conciliando crescimento econômico, sustentabilidade e melhores condições para a atração de novos empreendimentos para Pernambuco”, destacou.

Programação
O credenciamento começa às 13h, seguido pela abertura oficial, às 14h.

Painel Energia Elétrica

Painel Recursos Hídricos

Painel Infraestrutura

O encerramento está previsto para as 18h10.

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