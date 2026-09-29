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Economia Fiepe promove seminário sobre energia, recursos hídricos e infraestrutura Evento reúne especialistas e gestores para debater desafios estratégicos para a indústria de Pernambuco

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) realiza o XII Seminário de Energia Elétrica, Recursos Hídricos e Infraestrutura, encontro que reunirá representantes do setor produtivo, especialistas, gestores públicos e integrantes da academia para debater temas estratégicos para o desenvolvimento econômico e a competitividade da indústria pernambucana.

A programação será dividida em três painéis temáticos. O primeiro abordará energia elétrica, com discussões sobre inovação energética, transição energética e oportunidades do mercado livre de energia. Na sequência, o debate sobre recursos hídricos terá como foco as potencialidades das barragens para o abastecimento de água às empresas. O último painel será dedicado à infraestrutura, com apresentações sobre a Ferrovia Transnordestina e o Arco Metropolitano.

Para o presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente (Contema) da FIEPE, Anísio Coelho, o debate integrado desses temas é fundamental para ampliar a competitividade do Estado.

“Energia, disponibilidade de água e infraestrutura são elementos essenciais para o desenvolvimento da indústria. Precisamos avançar em planejamento e investimentos que garantam segurança para a atividade produtiva, conciliando crescimento econômico, sustentabilidade e melhores condições para a atração de novos empreendimentos para Pernambuco”, destacou.

Programação

O credenciamento começa às 13h, seguido pela abertura oficial, às 14h.

Painel Energia Elétrica

“SENAI Park e o futuro da inovação energética” — Oziel Alves (SENAI)

“Planejamento da transição energética em Pernambuco” — Guilherme Sá (Governo de Pernambuco)

“Oportunidades do mercado livre de energia” — Rommel Oliveira (Casa dos Ventos)

Mediação: José Bione de Melo (UPE)

Painel Recursos Hídricos

“Potencialidades das barragens no abastecimento de água às empresas” — Almir Cirilo (Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco)

Mediação: Crystianne Rosal (Apac)

Painel Infraestrutura

“A importância da Ferrovia Transnordestina” — Maurício Pina

“Arco Metropolitano como vetor de desenvolvimento” — André Fonseca (DER-PE)

Mediação: Maurício Laranjeira (FIEPE)

O encerramento está previsto para as 18h10.

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