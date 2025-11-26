Qua, 26 de Novembro

imposto

FIEPE realiza "Dia sem Imposto" para mostrar a influência da tributação na vida do consumidor

Evento de conscientização ocorre nesta quinta (27) e tem entrada gratuita para o público

Foto: Divulgação

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) promove, nesta quinta-feira (27), o Dia sem Imposto. O evento, que ocorrerá na Casa da Indústria, localizada no bairro de Santo Amaro, promoverá palestras para o público, além de uma visita a um mercadinho demonstrativo, onde produtos serão expostos com e sem a presença de impostos. A proposta da ação é mostrar de forma prática como os tributos influenciam no que é pago pelo consumidor.
 


“O atual modelo [tributário] representa um alto custo para as empresas, reduz investimentos e empregos, e encarece o consumo, afetando toda a economia”, disse o presidente do FIEPE Jovem, Rodrigo Veloso.
 

O presidente emérito da FIEPE e senador, Armando Monteiro Neto, o presidente da FIEPE, Bruno Veloso, e a secretária executiva de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC), Amanda Aires, também participarão do evento. A ação, que ocorre das 9h às 19h, terá entrada gratuita, e as inscrições podem ser realizadas pelo site da Federação.

*Com informações da assessoria
 

