A- A+

Impostos Fiepe realiza Dia sem Imposto com palestra e exposição de produtos O evento foi realizado na sede da instituição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), por meio do Fiepe Jovem, realizou, nesta quarta-feira (25), a 9ª edição do evento gratuito Dia sem Imposto, na sede da instituição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A programação contou com uma palestra do cientista político Heni Ozi Cukier, conhecido como Professor HOC, que abordou a dinâmica da geopolítica mundial e questões atuais, como as tarifas comerciais e a guerra no Oriente Médio.

O Dia sem Imposto também contou com uma exposição de produtos com e sem impostos em um minimercado, além de um food park com produtos comercializados com descontos proporcionais aos valores dos impostos e sorteios de itens. Todos os participantes inscritos no evento receberam um voucher que dava direito a três produtos distintos de forma gratuita no minimercado de sua escolha.

Segundo o presidente da Fiepe Jovem, Rodrigo Veloso, a maioria das pessoas não sabe quanto paga de impostos em compras do supermercado, por exemplo. Ele destacou que, no minimercado montado no evento, os participantes puderam visualizar os preços dos produtos com e sem impostos. Além disso, foi instalado um totem que permitia simular uma feira e comparar os valores finais.

Segundo o presidente da Fiepe Jovem, Rodrigo Veloso, a maioria das pessoas não sabe quanto paga de impostos em compras do supermercado, por exemplo. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Rodrigo Veloso também alertou que o Brasil é o 19º país que mais paga impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Além disso, o presidente destacou que o país ocupa a última posição entre as nações com maior carga tributária no ranking de retorno dos impostos à população.

“A gente paga imposto de primeiro mundo e não tem serviços de primeiro mundo. É necessário que a população se conscientize dessa situação e cobre dos responsáveis, daqueles que elegeu, das pessoas que estão representando a população, uma mudança, uma taxa de retorno melhor ou, então, impostos menores. O que não podemos é viver em uma situação em que temos uma carga tributária altíssima como essa e um retorno tão baixo”, disse.

O presidente da Fiepe, Bruno Veloso, enfatizou que, no evento, foram promovidas discussões sobre temas como a elevada carga tributária brasileira e seus impactos na sociedade.

“Também comentamos sobre a taxa de retorno, ou seja, aquilo que o governo oferece ao país com base no que arrecada. Saúde, transporte e educação, por exemplo, fazem parte do que chamamos de taxa de retorno. Mas também precisamos conscientizar as pessoas de que quem paga o imposto, na realidade, é o consumidor, e não as empresas. Elas apenas repassam os custos tributários para os preços dos produtos. Isso precisa ficar muito claro para todos”, explicou.

O presidente da Fiepe, Bruno Veloso, enfatizou que, no evento, foram promovidas discussões sobre temas como a elevada carga tributária brasileira e seus impactos na sociedade. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Geopolítica

O cientista político Heni Ozi Cukier dividiu a palestra em dois momentos. No primeiro, abordou a força da geopolítica e a dinâmica que ela está trazendo para o mundo. Já na segunda parte, tratou de questões atuais, como as tarifas comerciais e a guerra no Oriente Médio. Segundo ele, o objetivo foi mostrar que, sem compreender a geopolítica, qualquer análise econômica ou de negócios fica incompleta.

“Eu trouxe uma reflexão de como o mundo está funcionando. Hoje, para qualquer empresário, qualquer setor ou para a economia, é preciso entender a geopolítica. Se você não a compreender, não vai entender como o mundo está funcionando. Estamos muito acostumados a olhar para as coisas pela ótica econômica, mas essa perspectiva é extremamente incompleta hoje em dia”, afirmou.

O cientista político Heni Ozi Cukier afirmou que o objetivo da palestra foi mostrar que, sem compreender a geopolítica, qualquer análise econômica ou de negócios fica incompleta. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Além da Fiepe, o Dia sem Imposto foi realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), em parceria com os sindicatos industriais.

Veja também