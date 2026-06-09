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condecoração Fiepe reconhece contribuição de empresas e lideranças para o desenvolvimento industrial Cerimônia no Recife entregou medalhas à ASA, Pitú e T&A e concedeu honraria da CNI ao empresário Gerson Lucena Júnior

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) realizou, na noite desta terça-feira (9), a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industrial da Fiepe e da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O evento ocorreu na Casa da Indústria, no bairro de Santo Amaro, no Recife, reunindo empresários, lideranças do setor produtivo e representantes da indústria pernambucana. O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, participou da cerimônia representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Fiepe, Bruno Veloso, e teve como propósito homenagear empresas e lideranças empresariais que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento econômico e industrial de Pernambuco e do país.

Em seu discurso de abertura, Veloso ressaltou que as honrarias representam um reconhecimento às trajetórias de empreendedores e organizações que ajudam a impulsionar a indústria. Segundo ele, as condecorações simbolizam a mais alta distinção concedida pelo Sistema Indústria àqueles que dedicam sua atuação ao fortalecimento do setor produtivo, à geração de oportunidades e ao desenvolvimento nacional.

“Quando a indústria avança, Pernambuco avança. E quando reconhecemos quem produz, empreende e gera oportunidades, estamos também renovando nossa confiança no futuro”, afirmou.

Bruno Veloso, presidente da Fiepe| Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Homenagens

Neste ano, receberam a Medalha do Mérito Industrial da Fiepe a ASA Indústria e Comércio Ltda., a Engarrafamento Pitú Ltda. e a T&A Construção Pré-Fabricada S/A. As empresas foram reconhecidas pela trajetória empresarial, geração de empregos e contribuição para o fortalecimento da indústria pernambucana.

Ao receber a homenagem, o presidente do Grupo ASA, Eduardo Henrique, agradeceu a condecoração concedida pela entidade. “Agradeço a todos que fazem a Fiepe por essa distinção. Vamos continuar trabalhando para cumprir nossa missão e seguir honrando o nome da nossa empresa”, declarou.

A entrega das honrarias também contou com a participação do gerente financeiro da Engarrafamento Pitú, Elmo Neto, e do diretor da T&A Construção Pré-Fabricada, Vitor Almeida, responsáveis por receber as medalhas em nome das empresas.

A Ordem do Mérito Industrial da CNI, uma das mais importantes distinções do setor industrial brasileiro, foi entregue pelo conselheiro emérito da confederação, Armando Monteiro Neto. Neste ano, a honraria foi concedida ao empresário Gerson de Aquino Lucena Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da indústria nacional.



Gerson Lucena dedicou a homenagem a todos que contribuíram para sua trajetória empresarial.

“Recebo essa honraria com muita gratidão e a compartilho com minha família, meus parceiros e, principalmente, com os milhares de colaboradores que fizeram parte dessa história. Tudo começou quando meu pai idealizou para mim uma pequena indústria de pré-moldados. Desde então, procurei honrar essa oportunidade com muito trabalho, dedicação e respeito às pessoas”, afirmou.

Gerson Lucena recebendo honraria | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Entre as autoridades presentes estavam o secretário municipal de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, representando o prefeito Victor Marques; a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Vidal Montenegro; o deputado estadual Mário Ricardo; o vereador do Recife Samuel Salazar; o presidente do Grupo Atitude, Halim Nagem; além de empresários e representantes da indústria pernambucana.



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