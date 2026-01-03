A- A+

Folha Conteúdo FIEPE reforça a defesa da indústria com atuação estratégica em infraestrutura e reforma tributária A entidade atua de forma integrada em frentes como infraestrutura, reforma tributária, fortalecimento dos sindicatos industriais e articulação por meio de seus conselhos temáticos

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) tem intensificado sua atuação em defesa da indústria pernambucana ao longo de 2025, consolidando-se como uma das principais vozes do setor produtivo no debate de temas estruturantes para o desenvolvimento econômico do estado e do país.

Com uma agenda propositiva e técnica, a entidade atua de forma integrada em frentes como infraestrutura, reforma tributária, fortalecimento dos sindicatos industriais e articulação por meio de seus conselhos temáticos, além da realização de eventos estratégicos voltados ao fortalecimento institucional e à inserção internacional da indústria.



Entre as iniciativas de destaque do ano, a FIEPE promoveu o lançamento do Comitê Feminino de Liderança Empresarial, presidido por Caroline Souto Maior, iniciativa voltada à valorização, capacitação e ampliação da participação das mulheres em posições de liderança no setor industrial.

Outro marco foi a realização do FIEPE Internacional, que contou com a participação do economista e ex-presidente do Banco dos Brics, Marcos Troyjo, reforçando o debate sobre comércio exterior, geopolítica e os desafios da inserção do Brasil e de Pernambuco no cenário global.

No campo da infraestrutura, a FIEPE tem liderado discussões estratégicas por meio do Fórum Permanente de Infraestrutura, espaço de diálogo que reúne representantes do setor produtivo, poder público, especialistas e entidades parceiras. O objetivo é identificar gargalos históricos, propor soluções viáveis e acompanhar projetos que impactam diretamente a competitividade da indústria.



Entre os temas já debatidos no fórum, destacam-se empreendimentos considerados estruturantes para Pernambuco e para o Nordeste, como a Ferrovia Transnordestina, fundamental para o escoamento da produção e a integração logística regional, e a implantação da Escola de Sargentos do Exército, projeto com forte potencial de indução de investimentos, geração de empregos e dinamização da economia local. Em 2026, o Fórum deve aprofundar debates sobre infraestrutura aeroportuária, energética, entre outros temas.

Outro eixo central da atuação da FIEPE é o acompanhamento e a contribuição técnica no processo de reforma tributária. Ciente dos impactos diretos que as mudanças no sistema de tributos podem gerar sobre a indústria, a Federação estruturou Grupos de Trabalho específicos para aprofundar o debate, reunindo Federações das Indústrias de outros estados, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), empresários de diferentes setores e a consultoria técnica da Deloitte.

Essa atuação conjunta tem como foco a construção de propostas que resultem em um modelo tributário mais simples, transparente e eficiente, com redução da cumulatividade, aumento da segurança jurídica e preservação da competitividade do setor produtivo.



A base sindical é outro pilar fundamental da FIEPE. A Federação mantém um trabalho contínuo de fortalecimento dos sindicatos industriais, oferecendo suporte técnico, institucional e estratégico, além de estimular a atuação conjunta em pautas de interesse comum. Essa proximidade garante que as demandas dos diferentes segmentos industriais sejam ouvidas, organizadas e representadas de forma legítima, ampliando a capacidade de diálogo com os poderes públicos e a sociedade.



Complementando essa atuação, os conselhos temáticos da FIEPE desempenham papel estratégico na formulação de propostas e no aprofundamento de debates em áreas como infraestrutura, responsabilidade social e ambiental, comércio exterior, protagonismo feminino e jovem na indústria, fortalecimento das micro e pequenas empresas e desenvolvimento de uma nova base industrial de defesa no Estado.



Ao reunir diálogo, conhecimento técnico, articulação institucional e a promoção de eventos estratégicos ao longo de 2025, a FIEPE reafirma seu compromisso com a defesa da indústria como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. A atuação integrada em infraestrutura, reforma tributária, sindicatos e conselhos temáticos fortalece o ambiente de negócios e consolida a Federação como protagonista na construção de um futuro mais competitivo e sustentável para Pernambuco.

Casa da Indústria. Foto: Divulgação/Fiepe

Carol Souto Maior, presidente do Comitê Feminino da Fiepe, durante o lançamento. Foto: Divulgação/Fiepe

Bruno Veloso durante o lançamento do Comitê Feminino da Fiepe. Foto: Divulgação/Fiepe

Evento do Fiepe Internacional com Marcos Troyjo, ao lado Bruno Veloso e Renato Cunha. Foto: Divulgação/Fiepe

Reunião do Comitê gestor do Fórum de Infraestrutura. Foto: Divulgação/Fiepe

Evento um do Fórum de Infraestrutura sobre a Transnordestina. Foto: Divulgação/Fiepe

Evento dois do Fórum de Infraestrtutura sobre a Escola de Sargentos. Foto: Divulgação/Fiepe

Bruno Veloso na abertura do Fórum de Infraestrtutura sobre a Escola de Sargentos. Foto: Divulgação/Fiepe

Reunião sobre a Reforma Tributária. Foto: Divulgação/Fiepe

Debate sobre Reforma Tributária com outras Federações do NE. Bruno Veloso está ao lado de Cassiano Pereira, presidente do NE Forte. Foto: Divulgação/Fiepe

Veja também