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Economia Fiepe relança Índice de Velocidade de Vendas e amplia monitoramento do mercado imobiliário Produzido em parceria com a BCB Inteligência, novo IVV passa a representar mais de 95% do mercado de imóveis novos da Região Metropolitana do Recife

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) relançou, nesta terça-feira (4), o Índice de Velocidade de Vendas para Imóveis Novos (IVV), ferramenta de acompanhamento do mercado imobiliário pernambucano. A apresentação foi realizada na Casa da Indústria e reuniu empresários, dirigentes e representantes de entidades do setor.

Produzido em parceria com a BCB Inteligência, o indicador passa a contar com nova metodologia e cobertura superior a 95% do mercado de imóveis novos da Região Metropolitana do Recife. A ampliação fortalece a representatividade da pesquisa e oferece informações para decisões relacionadas a vendas, lançamentos e investimentos.

Em julho de 2026, o IVV Geral atingiu 6,0%, avanço de 0,2 ponto percentual em relação a junho, quando registrou 5,8%. Após alcançar 9,9% em maio, o índice retornou a um ritmo mais moderado e permaneceu praticamente estável nos dois meses seguintes. Embora esteja abaixo da média dos últimos 12 meses, de 7,41%, o comportamento recente indica estabilização da velocidade de comercialização dos imóveis.

No mês, foram vendidas 1.032 unidades, crescimento de 7,2% em comparação com junho. As operações movimentaram um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 472,69 milhões, aumento de 10% em relação ao mês passado.

Na abertura do evento, o presidente da FIEPE, Bruno Veloso, destacou a contribuição do levantamento para o planejamento do setor. “É um índice muito importante para o mercado, que sempre antecipou tendências e também ajudou a vender. Fomos pioneiros desde a sua criação e queremos mantê-lo ativo, para auxiliar de forma estratégica o setor da construção civil”, afirmou.

Para o presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley, o IVV oferece referências importantes para a tomada de decisões empresariais. “O índice baliza para onde estamos indo e qual é a perspectiva do mercado. É importante tanto para as vendas quanto para os novos lançamentos”, declarou.

O presidente da Ademi-PE, Leonardo Queiroz, também ressaltou a importância da retomada. “Nós, que fazemos o mercado imobiliário, estamos muito felizes. Isso mostra que o IVV está vivo”, afirmou.

O novo sistema foi apresentado pelo diretor da BCB Inteligência, Bruno Cantalupo, ao lado do economista da FIEPE, Cézar Andrade. Segundo Cantalupo, o projeto foi desenvolvido ao longo de dois anos, com foco na facilidade de leitura e utilização das informações. “A gente espera ajudar o mercado, trazendo um sistema didático e um relatório simples”, disse.

Dados do mercado

A oferta disponível alcançou 17.360 unidades em julho, aumento de 5,3% sobre junho. O estoque encerrou o mês em 16.328 unidades, crescimento de 5,2%, enquanto os lançamentos somaram 576 unidades. Do total comercializado, 531 imóveis estavam vinculados ao programa Minha Casa, Minha Vida e 501 às demais modalidades de crédito.

Estas últimas concentraram 71,9% do VGV, em razão do maior valor agregado dos empreendimentos. O ticket médio geral das vendas foi de R$ 458 mil. Os resultados apontam para um mercado imobiliário aquecido, com crescimento das vendas, do volume financeiro e da oferta.

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