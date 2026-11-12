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Economia Fiepe repudia novos adiamentos do TCU sobre retomada da Transnordestina em Pernambuco Entidade cobra decisão célere para o trecho Salgueiro-Suape e alerta para perda de investimentos

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) divulgou nota oficial nesta quinta-feira (12) manifestando indignação diante dos sucessivos adiamentos, por parte do Tribunal de Contas da União (TCU), na análise da liberação de recursos para a retomada da Ferrovia Transnordestina no trecho Salgueiro–Suape. A nova postergação do julgamento, ocorrida nesta quarta-feira (11), prolonga o impasse em torno da conclusão do ramal pernambucano.

No posicionamento, a entidade ressalta que, embora reconheça a necessidade de fiscalização na aplicação do dinheiro público, o rigor técnico dos órgãos de controle não deve resultar em morosidade administrativa. Segundo a federação, cada atraso no cronograma representa a perda de oportunidades de investimentos privados, a não geração de postos de trabalho e o risco de deterioração da estrutura ferroviária já executada e atualmente paralisada no estado.

Para embasar a urgência da retomada, a Fiepe relembra os dados de estudos técnicos entregues ao próprio TCU em julho deste ano. O levantamento projeta que a operação do trecho Salgueiro–Suape tem capacidade para movimentar até 24 milhões de toneladas de cargas por ano, proporcionando uma redução de até 40% nos custos logísticos das empresas locais. Já um estudo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) estima um retorno socioeconômico de R$ 4,76 bilhões com a conclusão do modal.

A entidade destaca ainda que a ferrovia é estratégica para o escoamento e a competitividade dos polos gesseiro, mineral e de confecções, além de impulsionar a cadeia produtiva avícola e de proteínas animais no Agreste. O modal também é apontado como vetor fundamental para a interiorização do desenvolvimento e para a transição energética do Polo Gesseiro do Araripe, contribuindo para a redução do desmatamento e a preservação do bioma Caatinga.

Ao final da nota, a federação exige uma deliberação conclusiva da Corte de Contas e cobra uma articulação política mais efetiva do Governo Federal e da bancada parlamentar de Pernambuco no Congresso Nacional para destravar as obras.





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