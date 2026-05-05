Fies: entenda como será a renegociação de dívidas do crédito universitário e como aderir
Mais de um 1 milhão de estudantes serão beneficiados com a renegociação de seus débitos
O governo lançou o Desenrola Brasil 2026 nesta segunda-feira, visando a renegociação de dívidas no cartão de crédito, entre outros.
O programa prevê também a renegociação das dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O desconto pode chegar a 99% do valor consolidado do débito, nos casos de pessoas inscritas no Cadastro Único para Benefícios Sociais (CadÚnico) do governo federal.
Como vai funcionar
Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias:
Se o pagamento for à vista, desconto da totalidade dos juros e multas e de 12% do principal
Se parcelar o pagamento (em até 150 vezes): desconto da totalidade dos juros e multas
Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes fora do CadÚnico:
Desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor.
Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico:
Desconto de até 99% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor.
Como aderir?
Para a aderir, será necessário entrar no site do Ministério da Educação.
Mais de 1 milhão de beneficiados
Mais de um 1 milhão de estudantes serão beneficiados com a renegociação de suas dívidas.
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Foi uma decisão do presidente Lula incluir estudantes com pendências no Fies no novo programa para o pagamento de dívidas, que deve ser lançado nos próximos dias.
Em março, o total da carteira do Fies tinha R$ 89,9 bilhões, dos quais R$ 57,9 bilhões correspondiam a contratos inadimplentes.
Nas faixas com atraso inferior a 90 dias, o saldo médio permanece próximo a R$ 36 mil. Para os contratos com atraso entre 90 e 180 dias, o total da dívida é da ordem de R$ 34 mil em média. Já na faixa entre 181 e 360 dias, são cerca de R$ 41 mil, em média. Nos contratos com atraso superior a 360 dias, o total devedor médio é de R$ 51 mil por contrato.