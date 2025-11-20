A- A+

BRASIL Fila do INSS continua subindo e atinge maior patamar do ano Número de requerimentos em análise chegou a 2,8 milhões

A fila de benefícios do INSS atingiu 2,862 milhões de pedidos em espera em outubro, a maior deste ano.

Desde o início de 2025 entraram na fila 23% a mais de novos requerimentos, segundo levantamento do INSS. Em setembro, a fila estava 2,778 milhões e em agosto, 2,626 milhões.

Os últimos dados da fila ainda não foram divulgados no portal da transparência do governo.





Segundo o levantamento do INSS, os requerimentos de Benefício de Prestação Continuada atingiram 1,140 milhão. O requerimento de benefícios por incapacidade chegaram a 1,3 milhão. O tempo médio de espera está em 35 dias. O tempo de espera é maior no caso de necessidade de perícia médica.

Para reduzir a fila, o INSS anunciou a criação de um comitê para monitorar, avaliar e propor soluções. Novos procedimentos, como exigência de biometria, embora necessários para reduzir fraudes, acabam pressionando a fila, segundo o Instituto.

