Filé-mignon ficou 12% mais barato e preço da picanha caiu 9% este ano

O resultado da inflação medida pelo IPCA-15 divulgado na manhã desta quinta-feira (28) pelo IBGE mostra que os preços das carnes tiveram forte queda este ano. A inflação fechou o ano com alta de 4,72%, abaixo do teto da meta.

Os alimentos ajudaram a segurar os preços. A alimentação no domicílio ficou 0,82% mais barata este ano. No caso das carnes, a queda média dos preços foi de 9,29%. O churrasco do brasileiro, assim, ficou mais barato em 2023.

O preço da picanha caiu 9,49% e da alcatra, 9,93%. O cupim ficou 5,16% mais barato. E a costela na brasa também está mais em conta: este corte de carne recuou 12,41%.

Fora das grelhas, o bife também está menos salgado. O preço do filé-mignon caiu 12,13%. E o contrafilé teve redução de 8,38%. Mas a cerveja tradicional dos brasileiros ficou mais cara. Em média, o preço subiu 6,49% este ano.

E se o lazer com os amigos está mais em conta, viajar ficou bem mais caro. O preço da passagem aérea disparou, registrando alta de 48,11% - a segunda maior variação entre os mais de 400 de itens pesquisados pelo IBGE.

O IPCA-15 funciona como uma prévia da inflação e mede a variação dos preços entre os dias 15 de cada mês. Assim, o resultado de hoje mostra como variaram os preços entre 15 de dezembro de 2022 e 15 de dezembro deste ano.

A queda nos preços das carnes este ano

Picanha: -9,49%

-9,49% Filé-mignon: -12,13%

-12,13% Contrafilé: -8,38%

-8,38% Costela: -12,41%

-12,41% Cupim: -5,16%

Os itens que subiram muito

Passagem aérea: 48,11%

48,11% Azeite de oliva: 37,76%

37,76% Ar-condicionado: 19,34%

19,34% Plano de saúde: 11,56%

11,56% Gasolina: 11,10%

11,10% Cerveja: 6,49%

