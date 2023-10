A- A+

fortuna Filha de Bill Gates vive romance com neto de Paul McCartney: juntas, famílias têm mais de R$ 600 bi Relacionamento foi revelado pelo jornalista Richard Eden e confirmado com foto nas redes sociais de Phoebe Gates

A estudante da Universidade de Stanford, Phoebe Gates publicou, no início de outubro, uma foto em Paris ao lado do novo namorado, o investidor Arthur Donald. Com o clique, a caçula do fundador da Microsoft Bill Gates confirmou o relacionamento com o neto do cantor e compositor Paul McCartney, ex-Beatles, que havia sido revelado ao público por Richard Eden, colunista do "DailyMail".

As famílias de Arthur Donald, de 24 anos, e Phoebe Gates, de 21, são próximas há anos. Segundo o "DailyMail", Arthur é o filho mais velho da fotógrafa Mary McCartney (filha de Paul) com o produtor de TV Alistair Donald. Sua tia, a estilista Stella McCartney, é amiga de Melissa Gates, mãe de Phoebe.

A união marca a aproximação de dois impérios bilionários — um decorrente da tecnologia, outro da música. De acordo com a Forbes, a fortuna de Bill Gates é estimada em US$ 109,3 bilhões (R$ 553 bilhões, na cotação atual). Após a fundação da Microsoft, ele diversificou suas participações em mercados, incluindo investimentos em empresas de energia com zero carbono.

Bill e Melissa Gates se separaram em 2021, mas ainda dividem a presidência de uma instituição de caridade. Ela acumula soma de US$ 10,1 bilhões (R$ 51 bilhões).

Enquanto isso, de todos os astros de rock, Paul McCartney é o que tem o maior patrimônio, avaliado em U$ 1,2 bilhão (R$ 6 bilhões). A fortuna foi construída com royalties dos Beatles, turnês musicais pelo mundo e outros empreendimentos financeiros, como a aquisição de catálogo de músicas clássicas.

