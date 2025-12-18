A- A+

OPERAÇÃO SEM DESCONTO Filho de Careca do INSS tornou-se operador de esquema após 'desgaste público' do pai, diz PF Romeu Antunes teria assumido 'papel de destaque' em organização suspeita de fraudes em benefícios

A Polícia Federal (PF) afirma que Romeu Carvalho Antunes, filho do empresário Antônio Carlos Antunes, conhecido como "Careca do INSS", atuou como "sucessor operacional" do pai na organização suspeita de fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com a PF, Romeu Antunes passou a atuar como operador após o pai enfrentar um "desgaste público" com a investigação.

Romeu Antunes foi um dos presos na nova fase da Operação Sem Desconto, realizada nesta quinta-feira (18), por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Seu pai está preso preventivamente desde setembro, pela mesma investigação.

"A partir da deflagração da 'Operação Sem Desconto' e do desgaste público enfrentado por seu pai, Romeu passou a atuar como preposto e sucessor operacional", afirmou Mendonça, na decisão que determinou a prisão.

De acordo com a PF, Romeu Antunes "teria assumido papel de destaque, conduzindo negociações, estruturando novas empresas, intermediando contato com outros investigados e mantendo a continuidade da lavagem de capitais, inclusive no exterior".

Mendonça também destacou que ele atuava como "ponte" para o pai se comunicar com outros investigados, descumprindo uma determinação judicial.

O Careca do INSS se tornou uma figura central no escândalo dos descontos indevidos de aposentadorias e pensões. Segundo estimativas do governo, quatro milhões de pessoas podem ter sido vítimas do esquema que movimentou R$ 6 bilhões.

