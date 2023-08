Filho de Steve Jobs abre empresa para investir em novos tratamentos contra o câncer

A- A+

Reed Jobs está entrando no centro das atenções: o filho de 31 anos de Steve Jobs e Laurene Powell Jobs está abrindo uma empresa de capital de risco para investir em novos tratamentos contra o câncer, segundo uma reportagem do DealBook. É uma área que lhe é muito próxima, já que seu pai, o icônico cofundador da Apple, morreu de complicações de câncer no pâncreas em 2011.

"Meu pai foi diagnosticado com câncer quando eu tinha 12 anos", disse Jobs a Andrew Ross Sorkin, do DealBook, em sua primeira entrevista a uma organização de notícias. Isso fez com que ele começasse a se concentrar em oncologia, começando com um estágio de verão em Stanford quando tinha 15 anos.

Esse caminho inspirou a criação da Yosemite, cujo nome faz alusão ao parque nacional onde seus pais se casaram. A empresa levantou US$ 200 milhões com investidores e instituições, incluindo o investidor John Doerr, o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a Universidade Rockefeller e o M.I.T.

A Yosemite é um desdobramento da Emerson Collective - organização empresarial e filantrópica fundada por sua mãe - onde Jobs atuou como diretor administrativo de saúde.

Reed Jobs ainda se dedicará à luta contra o câncer. "Meu pai sucumbiu ao câncer quando eu estava na faculdade em Stanford", disse. "Eu estava cursando medicina porque realmente queria ser médico e curar as pessoas. Mas, com toda a franqueza, foi muito difícil depois que ele faleceu."

Ao fazer uma pausa na oncologia, Reed Jobs se formou em história (com foco em política de armas nucleares). Mas ele retornou ao campo depois de concluir seu mestrado e liderou a divisão de cuidados com a saúde da Emerson, que investiu em empresas e concedeu subsídios a laboratórios.

Sobre sua trajetória profissional, Reed Jobs disse: "Eu nunca quis ser um capitalista de risco. Mas percebi que, quando você está realmente incubando algo e montando, pode fazer uma enorme diferença nos ativos que fazem parte dele, na direção que será tomada e no foco científico".

A Yosemite terá um modelo operacional incomum. A empresa administrará um negócio com fins lucrativos, mas também manterá um fundo assessorado por doadores - essencialmente um tipo de fundação que gerencia as doações dos benfeitores - para conceder subsídios a cientistas.

Essa estrutura dupla cria um ciclo virtuoso para a inovação, disse Jobs: Os cientistas recebem subsídios sem compromisso, mas muitos deles, quando começam a comercializar suas pesquisas, provavelmente retornarão ao Yosemite para obter financiamento de risco.

Um exemplo disso foi a Tune Therapeutics, que se concentra em terapias epigenéticas que reprogramam os genes; o trabalho da empresa começou com um subsídio da Emerson e, posteriormente, foi fundada em parte por um investimento da organização.

