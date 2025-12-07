A- A+

EUA Filho de Trump multiplica fortuna por 10 após retorno do pai à Casa Branca, segundo Forbes Participações em empresas do setor cripto e acordos de licenciamento elevaram o patrimônio de Eric Trump para mais de R$ 2 bilhões

Eric Trump vive a fase mais lucrativa de sua trajetória empresarial. Administrador da Organização Trump nos últimos nove anos, ele nunca teve participação direta nos principais empreendimentos imobiliários da família, mas encontrou um caminho próprio — e altamente rentável — para construir riqueza.

De acordo com a revista Forbes, o intervalo de um ano, impulsionado pelo avanço de empresas ligadas ao mercado de criptomoedas, seu patrimônio saltou para cerca de US$ 400 milhões (R$ 2,12 bilhões), superando o dos irmãos e consolidando-o como o herdeiro mais próspero do clã.

Segundo a revista, a base dessa fortuna está na American Bitcoin, companhia de mineração e custódia digital da qual Eric detém 7,3%. Em setembro, a empresa acumulava 3.418 bitcoins avaliados em cerca de US$ 320 milhões (R$ 1,70 bilhão).

Com valor de mercado superior a US$ 2 bilhões (R$ 10,62 bilhões), a fatia pertencente ao executivo é estimada em US$ 160 milhões (R$ 849 milhões). “Temos grandes aspirações de ser a melhor empresa de criptomoedas do mundo”, disse ele em entrevista recente à TV americana.

O salto financeiro não veio apenas desse negócio. Eric também foi beneficiado pela World Liberty Financial, empresa de serviços financeiros digitais lançada pela família pouco antes da eleição presidencial.

Sua participação rendeu aproximadamente US$ 135 milhões (R$ 717 milhões) em retorno pessoal, entre dinheiro vivo, tokens e stablecoins. A combinação desses ativos elevou em dez vezes o patrimônio que ele possuía antes do retorno do pai à Casa Branca.

A Forbes afirma que a ascensão começou no início do ano, com a criação da American Data Centers, empreendimento que Eric montou com Donald Trump Jr. e que, meses depois, se fundiu com a mineradora Hut 8.

A fusão subsequente com a Gryphon acelerou o crescimento da operação de mineração, culminando no lançamento das ações da American Bitcoin em setembro.

Os papéis chegaram a valer US$ 14,52 (R$ 77,04) no pico, o que tornaria os 68 milhões de ações de Eric equivalentes a US$ 1 bilhão (R$ 5,31 bilhões). A euforia, porém, durou pouco: os preços recuaram e fecharam a semana a US$ 2,39 (R$ 12,69). Mesmo assim, o executivo afirma manter todas as suas ações e diz estar “totalmente comprometido” com o setor.

Os lucros recentes deixaram em segundo plano a renda tradicional de Eric. De acordo com a publicação, há quase duas décadas na Organização Trump, ele recebia salário de cerca de US$ 3 milhões (R$ 15,93 milhões) e acumulava pouco mais de US$ 30 milhões (R$ 159,3 milhões) em ativos líquidos.

Parte desse dinheiro foi investida em imóveis: ele possui uma casa de US$ 7 milhões (R$ 37,17 milhões) na Flórida, uma cobertura de US$ 4 milhões (R$ 21,24 milhões) em Manhattan e outras propriedades em Nova York.

Também detém ações da Dominari Holdings, empresa financeira sediada na Trump Tower que participou de recentes iniciativas da família.

O retorno de Donald Trump à política impulsionou ainda mais a expansão dos negócios conduzidos por Eric. Nos últimos 12 meses, ele arrecadou cerca de US$ 3,2 milhões (R$ 16,99 milhões) em contratos de licenciamento assinados nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita e no Vietnã, afirmou a Forbes.

A expectativa é que, nos próximos relatórios financeiros, os lucros aumentem com novos acordos fechados no Catar, Índia, Romênia e Maldivas. A Forbes estima que esses contratos adminstrados por Eric somem US$ 34 milhões (R$ 180,5 milhões).

O ambiente familiar também vive transformação: Lara Trump, sua esposa, assumiu recentemente um programa de horário nobre na Fox News, função que pode render mais de US$ 2 milhões (R$ 10,62 milhões) anuais.

Com a família fortalecida financeiramente e politicamente, Eric admite ambições maiores. Chegou a insinuar ao Nikkei Asia que poderia disputar a presidência no futuro, mas, por ora, continua apostando nas criptomoedas como principal motor de sua ascensão.

