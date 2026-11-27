A- A+

6X1 Fim da 6x1: 87% dos bares e restaurantes preveem reajuste de preços, aponta Abrasel Pesquisa com 2.049 empresas mostra que um terço dos estabelecimentos vai reduzir dias ou horários de funcionamento

Com a implementação das mudanças na jornada de trabalho, bares e restaurantes podem repassar custos ao consumidor e reduzir os dias ou horários de funcionamento. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com 2.049 empresas do setor, aponta que 87% dos empresários consideram necessário reajustar os preços para compensar os impactos da nova jornada. Além disso, um em cada três estabelecimentos pretende diminuir o período de atendimento ao público.

A primeira etapa da mudança está prevista para 16 de dezembro, com a redução da jornada máxima semanal de 44 para 42 horas e a garantia de dois dias de descanso remunerado. Em dezembro de 2027, o limite deverá chegar a 40 horas semanais.

Segundo o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, a alteração pode elevar em 20% os custos com a folha de pagamento. O aumento, somado à alta nos preços dos fornecedores, deve pressionar as despesas dos estabelecimentos e dificultar a manutenção das margens de lucro.

Entre as estratégias para enfrentar as novas regras, 33% dos empresários pretendem reduzir os dias ou horários de funcionamento. Outros 66% devem reorganizar as escalas e os turnos das equipes atuais, enquanto 49% planejam reajustar os preços dos cardápios. Já 30% consideram investir em tecnologia e automação. Os entrevistados podiam indicar mais de uma alternativa.

Entre os estabelecimentos que pretendem aumentar os preços, 68% estimam reajustes entre 5% e 15%. A perspectiva ocorre em um cenário de dificuldades para repassar os custos: nos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 5,58%. No mesmo período, 39% dos negócios não conseguiram reajustar os cardápios, enquanto 24% aplicaram aumentos abaixo da inflação.

A pesquisa também aponta incertezas em relação à manutenção dos empregos. Para 41% dos empresários, o número de trabalhadores deverá aumentar com as novas regras. Outros 36% esperam manter o quadro atual, enquanto 8% projetam cortes. A necessidade de ampliar as equipes para garantir o funcionamento dos estabelecimentos com dois dias de folga por funcionário, no entanto, esbarra na dificuldade de encontrar mão de obra e arcar com novos custos.

Como alternativa, a Abrasel defende a contratação por hora, modalidade que permitiria reforçar as equipes nos períodos de maior movimento. A proposta está em tramitação no Congresso Nacional por meio da PEC 12/2026.

Apesar da proximidade da mudança, o planejamento ainda é limitado. Apenas 21% dos estabelecimentos já definiram como vão se adaptar às novas regras. A maioria, 58%, continua avaliando as possibilidades, enquanto 14% ainda não iniciou o processo. Além disso, somente 29% dos empresários afirmam conhecer bem as alterações na jornada e nas escalas de trabalho.

O cenário também reflete a preocupação com a continuidade dos negócios. Metade dos entrevistados (51%) demonstra dúvidas sobre o futuro do empreendimento, embora pretenda continuar. Outros 21% estão desanimados e têm dúvidas sobre a permanência no setor. Apenas 22% se dizem otimistas, enquanto 1% já decidiu encerrar as atividades.

Situação financeira do setor

Os dados financeiros de outubro reforçam as dificuldades enfrentadas pelos bares e restaurantes. No período, 40% dos estabelecimentos registraram lucro, enquanto 38% ficaram em equilíbrio financeiro e 22% fecharam o mês no prejuízo. Dessa forma, 60% não conseguiram obter resultado positivo.

A inadimplência também preocupa: 38% das empresas possuem pagamentos em atraso. Entre elas, 76% acumulam dívidas com impostos federais, 51% com tributos estaduais e 36% com empréstimos bancários.

A pesquisa foi realizada pela Abrasel entre os dias 18 e 25 de novembro de 2026, com 2.049 empresas do setor de alimentação fora do lar, distribuídas por todos os estados brasileiros e pelo Distrito Federal.

Veja também