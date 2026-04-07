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Imposto de Renda Fim da declaração do IR é para reduzir burocracia, diz Durigan: 'O quanto antes' Ministro encarregou a Receita Federal da tarefa de criar um sistema para acabar com a declaração do imposto

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer acabar com a declaração do Imposto de Renda (IR) para reduzir a burocracia da população.

— Menos burocracia e acabar com a declaração do imposto de renda é algo que eu venho pedindo, esse ano 4 milhões de pessoas vão receber a restituição sem a declaração, então já começamos a acabar com a declaração do IR, e a minha diretriz é que a gente termine tirando essa burocracia o quanto antes da frente das pessoas — disse Durigan para jornalistas após reunião com deputados do PT na Câmara.

Na semana passada, o Durigan afirmou que pediu à Receita Federal que construa um sistema digital para permitir o fim da declaração de Imposto de Renda. Com isso, as informações seriam automatizadas e só precisariam ser validadas pelos contribuintes.

— Uma das marcas da minha gestão no MF é pedir e exigir da nossa burocracia que a gente tenha um estado mais leve e funcional. Para isso precisamos de um estado que tenha condições de atuar com eficiência — afirmou.

Hoje, o sistema da Receita já oferece aos contribuintes a declaração pré-preenchida, que já necessita de validação do contribuinte.

A declaração pré-preenchida já traz ao contribuinte informações relativas a rendimentos, deduções, bens, dívidas e ônus reais importando-as da declaração do ano anterior e das declarações feitas por terceiros. Ainda assim, a própria Receita informa aos usuários que a checagem de informações é de responsabilidade dos contribuintes.

De acordo com a Receita, os contribuintes que utilizam o recurso de declaração pré-preenchida têm prioridade para receber a restituição do IR.

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