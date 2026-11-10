A- A+

Justiça Fim da escala 6x1: audiência reúne no STF representantes de empregadores e trabalhadores Foram convidados confederações sindicais empresariais de âmbito nacional

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), iniciou nesta terça-feira a audiência de conciliação para discutir a implementação do fim da escala 6x1 após entidades empresariais questionarem judicialmente a emenda que reduziu a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

O ministro destacou que a audiência não vai "conciliar" a redução da jornada, reforçando que não está em jogo a suspensão da emenda constitucional aprovada no Legislativo no mês passado.

Segundo ele, a mudança aprovada pelo Congresso é "plenamente constitucional em sua finalidade" e seu mérito "não está sujeito a transação". "A redução da jornada e a ampliação do repouso semanal não estão em negociação", frisou.

Conforme o ministro, o encontro vai debater, se possível, os aspectos ligados à implementação da redução de jornada. Serão ouvidos representantes de empregadores e de trabalhadores.

Foram convidados para a audiência: as confederações sindicais empresariais de âmbito nacional (representantes das categorias econômicas); as centrais sindicais (entidades de representação geral dos trabalhadores); a Advocacia Geral da União e das advocacias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; e a Procuradoria Geral da República.

Entidades pedem mais tempo

Dino determinou a realização da audiência após questionamentos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A CNC pediu o adiamento do cronograma de implementação da redução de jornada aprovada pelo Congresso Nacional. Ela não questionou a redução da carga de trabalho para 40 horas semanais nem os dois dias de descanso, mas o prazo de adaptação.

De atrasos salariais a risco para recuperação judicial: Pelo menos 23 clubes vão ao STF contra fim das bets

Com a publicação da emenda à Constituição, a primeira etapa, uma redução para 42 horas semanais, começa em 16 de dezembro. A ação movida pela CNC pede que essa fase da transição comece em 16 de outubro de 2027.

Na segunda fase do cronograma da emenda constitucional aprovada pelo Congresso, está prevista a redução da jornada para 40 horas semanais, com dois dias de descanso. Conforme a emenda, isso passaria a valer em dezembro de 2027. Na mesma ação, a CNC pede o adiamento da segunda etapa para outubro de 2028.

Impacto: Bets começam a fazer demissões após proibição das apostas online, mostra levantamento de entidade do setor

“A entidade sustenta que o prazo de apenas 60 dias previsto na emenda constitucional promulgada é insuficiente para mapear postos, contratar trabalhadores, reestruturar turnos e renegociar convenções coletivas”, disse a CNC, em nota.

A entidade apontou, ainda, que não está sendo respeitado o princípio da isonomia quando “a administração pública direta e indireta recebeu prazo de até um ano para aditar seus contratos de terceirização e reequilibrar seus custos", enquanto o setor privado teve 60 dias.

Já a CNI pediu a suspensão da redução de jornada para os contratos de trabalho celebrados e os acordos e convenções coletivas de trabalho vigentes antes de sua promulgação. Ela também defende que o fim da 6x1 não se aplique a micro e pequenas empresas até regulamentação específica para essas companhias.

Outra solicitação é para que o STF permita a ampla negociação de acordos e convenções coletivas “sobre regimes diferenciados de compensação, escala e jornada de trabalho”, de modo que as empresas não tenham que seguir a regra que garante os dois dias de repouso semanal remunerado.

Há pedidos secundários, caso os principais não sejam aceitos. Um deles é para que o STF adie a transição da redução de jornada por, no mínimo, um ano.

Outro é para que a Corte permita “negociação coletiva para fixação de prazos de transição mais adequados a cada categoria”.

O principal argumento da CNI é o de que a redução da escala para contratos já firmados significaria uma “retroatividade”, o que é vedada por lei.

A entidade alega que a medida “eleva custos de mão de obra sem ganhos de produtividade” e por isso seria “desproporcional e excessiva”. Além disso, segundo a entidade, o fim da escala 6x1 demandaria “maior prazo de acomodação para preservação da sustentabilidade econômica e dos empregos”.

Veja também