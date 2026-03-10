A- A+

ESCALA 6X1 Fim da escala 6x1: Câmara ouve ministro do Trabalho em primeira reunião sobre tema Comissão de Constituição e Justiça da Casa recebe o ministro Luiz Marinho nesta terça-feira

O ministro do Trabalho e Emprego do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luiz Marinho, comparecerá à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados na tarde desta terça-feira para debater o fim da escala 6x1, tema tratado como prioritário pelo Planalto.

O encontro está agendado para as 14h e atende a um requerimento do deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), relator das propostas no colegiado.

O texto precisa ser apreciado pela CCJ antes de seguir para análise em comissão especial e votação em plenário. A expectativa de Azi é que a votação na CCJ seja feita entre março e abril.

O tema é tido como prioritário pelo governo Lula por sua potencial popularidade social, especialmente por se tratar de um ano eleitoral. Em seu pronunciamento do Dia das Mulheres, Lula defendeu o fim da escala de 6 dias de trabalho para 1 de descanso.

Segundo o presidente da República, a extinção desse modelo poderia ajudar sobretudo mulheres trabalhadoras que muitas vezes acabam acumulando, além da jornada tradicional de trabalho, outras tarefas domésticas.

"Muitas vezes é uma escala dupla. Por isso, é preciso avançar no fim da escala 6x1. Está na hora de acabar com isso para que as pessoas possam ficar mais tempo com a família, descansar e viver", disse em mensagem veiculada no último sábado.

Um dos textos em discussão é de autoria da deputada Erika Hilton (Psol-SP), apresentado no início do ano passado. A outra PEC, que vem sendo debatida em conjunto é do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), de 2019, que reduz a jornada de trabalho para 36 horas semanais ao longo de 10 anos.

A pauta do fim da escala 6x1 vem sendo defendida pelo Planalto desde que o projeto ganhou tração no Congresso. Declarações públicas de ministros como o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também corroboram a posição governista, que tende a defender o estabelecimento de uma jornada 5x1, ou seja, de 5 dias de trabalho para 2 de descanso.

Segundo Azi, ao justificar o pedido de comparecimento do ministro Luiz Marinho na Comissão, afirma que a realização de audiências públicas para discutir a viabilidade econômica da proposta, custos operacionais para empresas, possibilidade de agravamento da informalidade no mercado de trabalho, além de políticas de proteção ao trabalhador.

