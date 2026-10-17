Fim da escala 6x1 desafia empresas e exige ganho de produtividade
Economistas avaliam impactos da redução da jornada sobre custos, empregos e consumo e defendem planejamento para adaptação dos negócios em Pernambuco
A redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais traz desafios para as empresas brasileiras, especialmente para os setores que dependem de mão de obra intensiva e precisam manter o funcionamento contínuo.
Com a promulgação nesta sexta-feira (16) da proposta que prevê o fim da escala 6x1, economistas apontam que o impacto sobre custos, empregos e preços dependerá da capacidade de reorganização dos negócios e dos ganhos de produtividade. Em Pernambuco, o cenário exige atenção às micro e pequenas empresas, que têm participação importante na economia estadual.
A transição prevê uma primeira redução da jornada máxima de 44 para 42 horas semanais, seguida pela adoção do limite de 40 horas, conforme o cronograma estabelecido.
Para o economista e professor Sandro Prado, a mudança representa tanto um avanço social quanto uma oportunidade para melhorar a eficiência das empresas.
“Para o trabalhador significa mais tempo disponível para a família, os estudos, o lazer, o descanso, sem perder salário por causa da mudança. Do ponto de vista social, é uma medida extremamente relevante, mas precisamos olhar também para seus efeitos sobre a produção, os custos das empresas e sobre o emprego”, afirma.
Prado avalia que a redução da jornada não implica necessariamente queda na produção. Para ele, investimentos em gestão, equipamentos e reorganização das equipes podem compensar parte das horas reduzidas.
O economista também aponta possíveis reflexos positivos sobre o consumo, com mais tempo livre para atividades de lazer e serviços.
“Uma empresa que investe em gestão, melhora seus processos, elimina desperdício, investe em equipamentos e organiza bem melhor suas equipes, isso pode manter ou até ampliar a produção com menos horas de trabalho e aí entra uma palavra fundamental que é a produtividade”, destaca.
Custos
O economista David Batista chama atenção para o risco de aumento dos custos operacionais e seus possíveis efeitos sobre os preços e o mercado de trabalho.
Segundo ele, empresas que não conseguirem elevar a produtividade poderão repassar despesas aos consumidores ou reduzir contratações. Os pequenos negócios, com margens menores e acesso mais restrito ao crédito, estão entre os mais vulneráveis.
“Existe, e a condição central é a produtividade. Sem ganho de produtividade, o caminho mais natural é repassar o custo para o preço final. Mas oito em cada dez famílias estão endividadas, e a demanda não absorve reajustes com facilidade. Quando a empresa não consegue repassar, ela corta: reduz quadro, deixa de contratar ou empurra parte do trabalho para a informalidade”, afirma Batista.
O economista Werson Kaval pondera, no entanto, que o aumento do custo por hora trabalhada não significa necessariamente uma elevação equivalente no custo total das empresas. O impacto dependerá da necessidade de reposição das horas reduzidas e da capacidade de reorganizar as atividades.
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“Isso não significa necessariamente um aumento de 10% no custo total da empresa porque mão de obra é apenas uma parcela dos custos e principalmente porque muitas empresas não precisarão substituir integralmente as horas eliminadas. (...) O impacto final dependerá de quanto a empresa precisa dessas horas para produzir ou atender o cliente”, explica Kaval.
Pernambuco
Entre os setores que podem enfrentar maiores dificuldades estão comércio varejista, supermercados, bares, restaurantes, hotelaria, saúde, segurança e serviços terceirizados. São atividades que precisam manter equipes disponíveis durante longos períodos ou ao longo de toda a semana, o que pode exigir novas contratações ou mudanças nas escalas.
Kaval destaca que o efeito tende a ser proporcionalmente maior para os pequenos negócios, que dispõem de menos recursos para absorver mudanças.
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“Uma grande rede, por exemplo, pode ter uma estrutura de recursos humanos organizada, automação, múltiplas equipes, ganho de escala, capacidade de investimento e acesso a crédito. Já pequenas empresas, por exemplo, podemos imaginar aqui um restaurante com seis funcionários: tirar algumas horas semanais de cada trabalhador pode significar que o proprietário precisa contratar uma sétima pessoa, fazer ele próprio parte do serviço ou reduzir o horário de funcionamento”, afirma.
Planejamento
Os economistas defendem que o período de transição seja utilizado para rever processos, organizar escalas e investir em produtividade. Entre as medidas apontadas estão a digitalização de tarefas, a qualificação profissional, o acesso a crédito para modernização e o apoio técnico às micro e pequenas empresas.
Batista considera que o planejamento precisa começar antes de a mudança produzir seus efeitos sobre a operação.
“O primeiro passo é medir. A empresa precisa mapear o impacto em cada unidade, cada turno e cada função, porque o custo não se distribui de forma igual. Depois, revisar processos e escalas, investir em automação onde houver ganho claro e renegociar contratos com fornecedores, prestadores e, quando possível, com os próprios trabalhadores, por meio de acordos coletivos”, afirma.
Kaval também defende medidas temporárias de apoio aos pequenos negócios, condicionadas à manutenção dos empregos e à melhoria da eficiência. Para ele, o suporte público deve estimular a modernização, sem criar uma dependência permanente de subsídios.
“Para as pequenas empresas, acredito que devemos defender medidas temporárias focalizadas e condicionadas à manutenção do emprego, não subsídios permanentes. Por exemplo, crédito subsidiado para automação, digitalização, financiamento para equipamentos que aumentam produtividade, entidades como Sebrae, Senai e Senac de reorganização produtiva, qualificação profissional e apoio para sistemas digitais de escala”, afirma.