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escala 6x1 Fim da escala 6x1 desafia empresas e exige ganho de produtividade Economistas avaliam impactos da redução da jornada sobre custos, empregos e consumo e defendem planejamento para adaptação dos negócios em Pernambuco

A redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais traz desafios para as empresas brasileiras, especialmente para os setores que dependem de mão de obra intensiva e precisam manter o funcionamento contínuo.

Com a promulgação nesta sexta-feira (16) da proposta que prevê o fim da escala 6x1, economistas apontam que o impacto sobre custos, empregos e preços dependerá da capacidade de reorganização dos negócios e dos ganhos de produtividade. Em Pernambuco, o cenário exige atenção às micro e pequenas empresas, que têm participação importante na economia estadual.

A transição prevê uma primeira redução da jornada máxima de 44 para 42 horas semanais, seguida pela adoção do limite de 40 horas, conforme o cronograma estabelecido.

Para o economista e professor Sandro Prado, a mudança representa tanto um avanço social quanto uma oportunidade para melhorar a eficiência das empresas.

“Para o trabalhador significa mais tempo disponível para a família, os estudos, o lazer, o descanso, sem perder salário por causa da mudança. Do ponto de vista social, é uma medida extremamente relevante, mas precisamos olhar também para seus efeitos sobre a produção, os custos das empresas e sobre o emprego”, afirma.

Prado avalia que a redução da jornada não implica necessariamente queda na produção. Para ele, investimentos em gestão, equipamentos e reorganização das equipes podem compensar parte das horas reduzidas.

O economista também aponta possíveis reflexos positivos sobre o consumo, com mais tempo livre para atividades de lazer e serviços.

“Uma empresa que investe em gestão, melhora seus processos, elimina desperdício, investe em equipamentos e organiza bem melhor suas equipes, isso pode manter ou até ampliar a produção com menos horas de trabalho e aí entra uma palavra fundamental que é a produtividade”, destaca.



Custos

O economista David Batista chama atenção para o risco de aumento dos custos operacionais e seus possíveis efeitos sobre os preços e o mercado de trabalho.

Segundo ele, empresas que não conseguirem elevar a produtividade poderão repassar despesas aos consumidores ou reduzir contratações. Os pequenos negócios, com margens menores e acesso mais restrito ao crédito, estão entre os mais vulneráveis.

“Existe, e a condição central é a produtividade. Sem ganho de produtividade, o caminho mais natural é repassar o custo para o preço final. Mas oito em cada dez famílias estão endividadas, e a demanda não absorve reajustes com facilidade. Quando a empresa não consegue repassar, ela corta: reduz quadro, deixa de contratar ou empurra parte do trabalho para a informalidade”, afirma Batista.

O economista Werson Kaval pondera, no entanto, que o aumento do custo por hora trabalhada não significa necessariamente uma elevação equivalente no custo total das empresas. O impacto dependerá da necessidade de reposição das horas reduzidas e da capacidade de reorganizar as atividades.

“Isso não significa necessariamente um aumento de 10% no custo total da empresa porque mão de obra é apenas uma parcela dos custos e principalmente porque muitas empresas não precisarão substituir integralmente as horas eliminadas. (...) O impacto final dependerá de quanto a empresa precisa dessas horas para produzir ou atender o cliente”, explica Kaval.



Pernambuco

Entre os setores que podem enfrentar maiores dificuldades estão comércio varejista, supermercados, bares, restaurantes, hotelaria, saúde, segurança e serviços terceirizados. São atividades que precisam manter equipes disponíveis durante longos períodos ou ao longo de toda a semana, o que pode exigir novas contratações ou mudanças nas escalas.

Kaval destaca que o efeito tende a ser proporcionalmente maior para os pequenos negócios, que dispõem de menos recursos para absorver mudanças.

“Uma grande rede, por exemplo, pode ter uma estrutura de recursos humanos organizada, automação, múltiplas equipes, ganho de escala, capacidade de investimento e acesso a crédito. Já pequenas empresas, por exemplo, podemos imaginar aqui um restaurante com seis funcionários: tirar algumas horas semanais de cada trabalhador pode significar que o proprietário precisa contratar uma sétima pessoa, fazer ele próprio parte do serviço ou reduzir o horário de funcionamento”, afirma.

Planejamento

Os economistas defendem que o período de transição seja utilizado para rever processos, organizar escalas e investir em produtividade. Entre as medidas apontadas estão a digitalização de tarefas, a qualificação profissional, o acesso a crédito para modernização e o apoio técnico às micro e pequenas empresas.

Batista considera que o planejamento precisa começar antes de a mudança produzir seus efeitos sobre a operação.

“O primeiro passo é medir. A empresa precisa mapear o impacto em cada unidade, cada turno e cada função, porque o custo não se distribui de forma igual. Depois, revisar processos e escalas, investir em automação onde houver ganho claro e renegociar contratos com fornecedores, prestadores e, quando possível, com os próprios trabalhadores, por meio de acordos coletivos”, afirma.

Kaval também defende medidas temporárias de apoio aos pequenos negócios, condicionadas à manutenção dos empregos e à melhoria da eficiência. Para ele, o suporte público deve estimular a modernização, sem criar uma dependência permanente de subsídios.

“Para as pequenas empresas, acredito que devemos defender medidas temporárias focalizadas e condicionadas à manutenção do emprego, não subsídios permanentes. Por exemplo, crédito subsidiado para automação, digitalização, financiamento para equipamentos que aumentam produtividade, entidades como Sebrae, Senai e Senac de reorganização produtiva, qualificação profissional e apoio para sistemas digitais de escala”, afirma.

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