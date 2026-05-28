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BRASIL Fim da escala 6x1 é "conquista civilizatória", diz Lula Presidente afirma que seguirá negociando a aprovação definitiva do texto, que segue para o Senado

O presidente Lula afirmou que aprovação do fim da escala 6x1 pela Câmara dos Deputados "é uma conquista histórica e civilizatória" e disse que seguirá trabalhando pela aprovação do texto no Senado.

Nas redes sociais, ele disse ainda que a duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem.

A aprovação do fim da escala 6x1 com redução de jornada e sem redução de salário, pela Câmara, é uma conquista histórica e civilizatória.



Um compromisso assumido pelo Governo do Brasil.



Mais do que horas no relógio, estamos devolvendo aos trabalhadores e trabalhadoras o… — Lula (@LulaOficial) May 28, 2026

"Agradeço ao presidente Hugo Motta e também o apoio decisivo dos parlamentares que construíram ampla maioria na Câmara. A proposta agora segue para o Senado. Seguiremos trabalhando intensamente pela sua aprovação definitiva", afirmou.

Foram 472 votos favoráveis e 22 contrários em primeiro turno. No segundo turno, logo em seguida, foram 461 a 19.





O tema da redução de jornada de trabalho é considerado prioritário para a gestão petista e potencial bandeira para ser explorada na campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silvaneste ano.

Motta negociou diretamente com Lula os termos do texto que foi levado à votação. Ele também antecipou cronograma inicial, que previa votação em plenário nesta quinta, para evitar que o texto sofresse distorções e mudanças.

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