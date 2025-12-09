A- A+

escala 6x1 Fim da escala 6x1: entenda projeto de lei que governo vai defender; texto prevê limite de 40 horas Iniciativa do Planalto ocorre após impasse em relatório que está sendo apreciado por subcomissão

Diante do impasse na subcomissão que discute o fim da escala 6x1 , o governo Lula decidiu defender projetos de lei com o intuito de substituir o texto do deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

O governo deve apoiar um projeto de lei que teve seu relatório apresentado por Leo Prates (PDT-BA). O texto prevê:

A duração normal do trabalho, para todos os trabalhadores, não poderá exceder 40 horas semanais;

Todos os trabalhadores sujeitos hoje a uma jornada normal de trabalho superior a 40 horas semanais ficam submetidos à jornada normal de trabalho máxima nesse total.

A diminuição da jornada normal de trabalho semanal implementada sem qualquer redução nominal ou proporcional nos salários dos trabalhadores.

O repouso semanal remunerado será de, no mínimo, dois dias consecutivos, assegurando-se que ao menos um dos dias coincida com o domingo, no mínimo, uma vez a cada período máximo de três semanas.

A redução da jornada seria gradual: a partir de 1º de janeiro de 2027, com limite de 42 horas e, a partir de 2028 , com limite de 40 horas.

A iniciativa surge como reação à má recepção do relatório de Gastão, que não extingue o 6x1. O relator propõe apenas uma redução gradual da carga semanal — 42 horas no primeiro ano, 41 no segundo e 40 no terceiro — e sugere desoneração da folha para empresas com alto peso de pessoal, como forma de suavizar impactos econômicos.

Para o governo, porém, o texto deixa de enfrentar o principal problema da escala e não responde à expectativa criada na própria subcomissão.

