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TRABALHO Fim da escala 6x1: governo publica nesta segunda-feira (23) primeira com regras da nova jornada Norma deve esclarecer cálculo dos dois dias de descanso semanal e regras para trabalhadores horistas e mensalistas; categorias com jornadas especiais ainda dependem de regulamentação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve publicar nesta segunda-feira a primeira portaria para regulamentar o fim da escala de trabalho 6x1.

A norma, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), deve esclarecer pontos que ficaram em aberto no decreto assinado pelo presidente na última quinta-feira.

A publicação ocorre a pouco mais de três semanas da entrada em vigor da primeira etapa da redução da jornada de trabalho, marcada para 16 de dezembro. A partir dessa data, o limite semanal cairá de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de descanso remunerado, sem redução salarial. Em dezembro de 2027, a jornada máxima chegará a 40 horas semanais.

O decreto publicado na semana passada estabeleceu as diretrizes gerais da transição, mas deixou para portarias do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a definição de questões relacionadas à distribuição das folgas e aos regimes especiais de jornada.

O que já está definido

Uma das principais mudanças estabelecidas pelo decreto é o cálculo do valor da hora trabalhada. Atualmente, o salário mensal é dividido por 220 para determinar a remuneração por hora. Com a redução da jornada para 42 horas, o divisor passará a 210 em dezembro deste ano e a 200 em dezembro de 2027.

Como a nova legislação proíbe a redução salarial, a mudança elevará o valor da hora trabalhada e, consequentemente, o pagamento de horas extras e adicionais noturnos. Para um trabalhador que recebe R$ 3 mil mensais, por exemplo, o valor da hora passará dos atuais R$ 13,64 para R$ 14,29 em dezembro e R$ 15 em 2027.

O que ainda falta definir

Entre os principais pontos pendentes está a distribuição dos dois dias de descanso semanal remunerado. A portaria desta segunda-feira deverá esclarecer o cálculo dessas folgas e sua aplicação aos trabalhadores horistas e mensalistas.

O governo também terá de estabelecer regras específicas para categorias com jornadas diferenciadas, como profissionais da saúde, vigilância, transporte, aviação e setor petrolífero.

No caso da escala 12x36, comum em hospitais e serviços de segurança, o decreto remete à negociação coletiva a definição das regras e prevê pagamento ou compensação de horas extras quando a média semanal superar o limite constitucional.

A implementação das mudanças também depende de uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF). Em liminar de 12 de novembro, o ministro Flávio Dino rejeitou pedidos de entidades empresariais para adiar a nova jornada, mas permitiu que, na ausência de acordo coletivo, as 42 horas sejam distribuídas em cinco dias de até 8 horas e 24 minutos, sem pagamento de horas extras pelos 24 minutos adicionais. O caso ainda deverá ser analisado pelo plenário.

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